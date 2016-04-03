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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Балтика
КАМАЗ - Балтика: обзор матча 03 апреля 2016
КАМАЗ
03.04.2016, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 29 тур
0 : 0
Завершен
Балтика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол КАМАЗ - Балтика
Замена
Д. Хубаев
️️️️
С. Федотов
87'
82'
Замена
А. Алексеев
️️️️
И. Гелоян
Замена
М. Барсов
️️️️
О. Поляков
81'
73'
Замена
В. Земченков
️️️️
А. Рябокобыленко
Замена
С. Волосян
️️️️
М. Пименов
72'
70'
Замена
Р. Сосранов
️️️️
В. Сармонт
Замена
А. Гошоков
️️️️
С. Давыдов
46'
41'
Замена
А. Макаров
️️️️
Г. Постаногов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
77
Артем Москвин
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
90
Олег Поляков
ЦП
14
Михаил Пименов
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
39
Валерий Сармонт
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
8
Евгений Цимбал
ОП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
11
Вячеслав Кириллов
ЦФ
76
Григорий Постаногов
ЦФ
Главный тренер
Хазрет Дышеков
КАМАЗ
1
Максим Павлов
ВР
17
Сергей Волосян
ЦЗ
94
Владимир Клонцак
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
2
Давид Хубаев
ЦП
14
Максим Барсов
ЦФ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
Балтика
95
Денис Вамбольт
ВР
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
23
Виктор Земченков
ЛП
33
Максим Волков
ЦП
11
Александр Макаров
ЦП
7
Артем Сердюк
ЦФ
22
Алексей Алексеев
ЦФ
3-2-3-1-1
77
Москвин
55
Шляков
22
Сахневич
36
Грачев
88
Ганиев
8
Федотов
90
Поляков
14
Пименов
42
Кириллов
17
Газданов
10
Давыдов
4-3-1-2
16
Барановский
13
Тимофеев
39
Сармонт
4
Овсиенко
27
Лебедев
64
Ланин
8
Цимбал
5
Рябокобыленко
10
Гелоян
76
Постаногов
11
Кириллов
14
Пименов
17
Волосян
17
Волосян
14
Пименов
8
Федотов
2
Хубаев
2
Хубаев
8
Федотов
90
Поляков
14
Барсов
14
Барсов
90
Поляков
10
Давыдов
19
Гошоков
19
Гошоков
10
Давыдов
10
Гелоян
22
Алексеев
22
Алексеев
10
Гелоян
39
Сармонт
15
Сосранов
15
Сосранов
39
Сармонт
5
Рябокобыленко
23
Земченков
23
Земченков
5
Рябокобыленко
76
Постаногов
11
Макаров
11
Макаров
76
Постаногов
Остались в запасе
КАМАЗ
Балтика
94
Владимир Клонцак
ЦЗ
1
Максим Павлов
ВР
27
Станислав Лебамба
ПЗ
Главный тренер
Владимир Клонцак
7
Артем Сердюк
ЦФ
95
Денис Вамбольт
ВР
33
Максим Волков
ЦП
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Остались в запасе
94
Владимир Клонцак
ЦЗ
1
Максим Павлов
ВР
27
Станислав Лебамба
ПЗ
Остались в запасе
7
Артем Сердюк
ЦФ
95
Денис Вамбольт
ВР
33
Максим Волков
ЦП
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Статистика матча КАМАЗ - Балтика
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Панин
(Дмитров)
Стадион:
КАМАЗ
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