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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - КАМАЗ
Волгарь - КАМАЗ: обзор матча 20 июля 2015
Волгарь
20.07.2015, понедельник, 20:30
Россия. ФНЛ, 3 тур
3 : 0
Завершен
КАМАЗ
42'
С. Веркашанский
53'
А. Кренделев
81'
А. Кренделев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - КАМАЗ
ГОЛ! 3:0!
А. Кренделев
81'
80'
Желтая карточка
М. Пименов
78'
Замена
Н. Родионов
️️️️
П. Сафронов
Замена
Р. Газзаев
️️️️
А. Алхазов
77'
71'
Замена
О. Поляков
️️️️
А. Газданов
63'
Замена
С. Волосян
️️️️
Д. Арлашин
Замена
А. Елисеев
️️️️
А. Коломийченко
62'
Замена
Р. Болов
️️️️
С. Веркашанский
57'
54'
Замена
М. Барсов
️️️️
Р. Акбашев
ГОЛ! 2:0!
А. Кренделев
53'
51'
Желтая карточка
В. Клонцак
Желтая карточка
А. Байрыев
48'
Замена
А. Болонин
️️️️
А. Кренделев
46'
ГОЛ! 1:0!
С. Веркашанский
42'
27'
Желтая карточка
Р. Акбашев
Желтая карточка
А. Коломийченко
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
15
Алексей Коломийченко
ЛП
33
Станислав Мурихин
ЛП
9
Сергей Веркашанский
ЦП
11
Бранимир Петрович
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
13
Александр Алхазов
ЦФ
КАМАЗ
77
Артем Москвин
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
94
Владимир Клонцак
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
30
Денис Арлашин
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
14
Михаил Пименов
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
9
Павел Сафронов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Волгарь
88
Степан Сикач
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
11
Александр Болонин
ЛВ
10
Руслан Газзаев
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
88
Руслан Болов
ЦФ
КАМАЗ
13
Валерий Ионин
ВР
17
Сергей Волосян
ЦЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
14
Денис Чушъялов
ОП
33
Никита Родионов
ЦП
90
Олег Поляков
ЦП
14
Максим Барсов
ЦФ
4-5-1
71
Бучнев
32
Терехов
28
Байрыев
13
Иванов
7
Зураев
33
Мурихин
9
Веркашанский
11
Петрович
33
Кренделев
15
Коломийченко
13
Алхазов
4-4-1-1
77
Москвин
55
Шляков
94
Клонцак
91
Суслов
88
Ганиев
99
Акбашев
14
Пименов
42
Кириллов
30
Арлашин
17
Газданов
9
Сафронов
33
Кренделев
11
Болонин
11
Болонин
33
Кренделев
13
Алхазов
10
Газзаев
10
Газзаев
13
Алхазов
15
Коломийченко
4
Елисеев
4
Елисеев
15
Коломийченко
9
Веркашанский
88
Болов
88
Болов
9
Веркашанский
9
Сафронов
33
Родионов
33
Родионов
9
Сафронов
17
Газданов
90
Поляков
90
Поляков
17
Газданов
30
Арлашин
17
Волосян
17
Волосян
30
Арлашин
99
Акбашев
14
Барсов
14
Барсов
99
Акбашев
Остались в запасе
Волгарь
КАМАЗ
88
Степан Сикач
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
9
Максим Яковлев
ЦП
14
Денис Чушъялов
ОП
13
Валерий Ионин
ВР
8
Семен Федотов
ПЗ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
88
Степан Сикач
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
9
Максим Яковлев
ЦП
Остались в запасе
14
Денис Чушъялов
ОП
13
Валерий Ионин
ВР
8
Семен Федотов
ПЗ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Волгарь - КАМАЗ
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
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