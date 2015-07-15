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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Шинник
КАМАЗ - Шинник: обзор матча 15 июля 2015
КАМАЗ
15.07.2015, среда, 17:00
Россия. ФНЛ, 2 тур
0 : 3
Завершен
Шинник
29'
В. Сиротов
48'
А. Малоян
82'
А. Мязин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол КАМАЗ - Шинник
86'
Замена
В. Цховребов
️️️️
А. Ламанж
Замена
И. Ганиев
️️️️
И. Рыжков
84'
82'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
А. Мязин
73'
Желтая карточка
А. Ламанж
73'
Замена
М. Земсков
️️️️
А. Малоян
Замена
П. Сафронов
️️️️
М. Барсов
69'
Замена
А. Газданов
️️️️
О. Поляков
68'
62'
Замена
А. Митасов
️️️️
М. Султонов
Замена
Р. Акбашев
️️️️
Ю. Кириллов
60'
48'
ГОЛ! 0:2!
А. Малоян
42'
Замена
Э. Булия
️️️️
М. Платика
29'
ГОЛ! 0:1!
В. Сиротов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
1
Максим Павлов
ВР
94
Владимир Клонцак
ЦЗ
63
Игорь Рыжков
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
90
Олег Поляков
ЦП
30
Денис Арлашин
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
14
Михаил Пименов
ЦП
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
5
Михаил Платика
ЦП
92
Артем Щадин
АП
37
Владислав Сиротов
ПП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
87
Андрей Мязин
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
КАМАЗ
77
Артем Москвин
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
17
Сергей Волосян
ЦЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
14
Денис Чушъялов
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
9
Павел Сафронов
ЦФ
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
9
Артем Митасов
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
8
Михаил Земсков
ЦФ
91
Эдуард Булия
ЦФ
3-2-4-1
1
Павлов
94
Клонцак
63
Рыжков
91
Суслов
55
Шляков
8
Федотов
90
Поляков
42
Кириллов
14
Пименов
30
Арлашин
14
Барсов
3-3-2-2
16
Яшин
97
Ятченко
6
Беляев
33
Ламанж
37
Сиротов
5
Платика
20
Войдель
28
Султонов
92
Щадин
0
Малоян
87
Мязин
42
Кириллов
99
Акбашев
99
Акбашев
42
Кириллов
90
Поляков
17
Газданов
17
Газданов
90
Поляков
14
Барсов
9
Сафронов
9
Сафронов
14
Барсов
63
Рыжков
88
Ганиев
88
Ганиев
63
Рыжков
0
Малоян
8
Земсков
8
Земсков
0
Малоян
33
Ламанж
15
Цховребов
15
Цховребов
33
Ламанж
28
Султонов
9
Митасов
9
Митасов
28
Султонов
5
Платика
91
Булия
91
Булия
5
Платика
Остались в запасе
КАМАЗ
Шинник
17
Сергей Волосян
ЦЗ
14
Денис Чушъялов
ОП
77
Артем Москвин
ВР
Главный тренер
Владимир Клонцак
1
Александр Малышев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
17
Сергей Волосян
ЦЗ
14
Денис Чушъялов
ОП
77
Артем Москвин
ВР
Остались в запасе
1
Александр Малышев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча КАМАЗ - Шинник
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Лаша Верулидзе
(Владикавказ)
Стадион:
КАМАЗ
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