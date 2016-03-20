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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Волга
КАМАЗ - Волга: обзор матча 20 марта 2016
КАМАЗ
20.03.2016, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 27 тур
0 : 2
Завершен
Волга
7'
И. Петров
84'
А. Саркисов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол КАМАЗ - Волга
90'
+3
Замена
А. Пасько
️️️️
А. Саркисов
90'
+1
Замена
И. Маслов
️️️️
И. Петров
Замена
М. Пименов
️️️️
Ю. Кириллов
85'
84'
ГОЛ! 0:2!
А. Саркисов
Замена
Д. Арлашин
️️️️
О. Поляков
82'
Замена
А. Гошоков
️️️️
С. Федотов
78'
75'
Замена
Д. Маляка
️️️️
И. Кухарчук
69'
Замена
Н. Николаев
️️️️
И. Лукьянов
Замена
П. Сафронов
️️️️
А. Газданов
66'
Желтая карточка
В. Клонцак
43'
41'
Желтая карточка
И. Петров
7'
ГОЛ! 0:1!
И. Петров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
1
Максим Павлов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
94
Владимир Клонцак
ЦЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
90
Олег Поляков
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Волга
1
Денис Вавилин
ВР
77
Андрей Прошин
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
15
Росин Колев
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
18
Эдуард Суханов
ОП
13
Наиль Замалиев
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
9
Иван Лукьянов
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
КАМАЗ
77
Артем Москвин
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
30
Денис Арлашин
ЦП
14
Михаил Пименов
ЦП
9
Павел Сафронов
ЦФ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
Волга
96
Алексей Кузнецов
ВР
96
Никита Николаев
ЦЗ
3
Игорь Маслов
ЦЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
15
Дмитрий Маляка
ЦП
3-2-3-2
1
Павлов
22
Сахневич
27
Лебамба
94
Клонцак
88
Ганиев
8
Федотов
90
Поляков
2
Хубаев
42
Кириллов
17
Газданов
18
Килин
4-1-2-1-2
1
Вавилин
6
Полянин
25
Буйволов
15
Колев
77
Прошин
18
Суханов
13
Замалиев
10
Петров
44
Кухарчук
11
Саркисов
9
Лукьянов
17
Газданов
9
Сафронов
9
Сафронов
17
Газданов
90
Поляков
30
Арлашин
30
Арлашин
90
Поляков
42
Кириллов
14
Пименов
14
Пименов
42
Кириллов
8
Федотов
19
Гошоков
19
Гошоков
8
Федотов
9
Лукьянов
96
Николаев
96
Николаев
9
Лукьянов
10
Петров
3
Маслов
3
Маслов
10
Петров
11
Саркисов
3
Пасько
3
Пасько
11
Саркисов
44
Кухарчук
15
Маляка
15
Маляка
44
Кухарчук
Остались в запасе
КАМАЗ
Волга
77
Артем Москвин
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
Главный тренер
Владимир Клонцак
96
Алексей Кузнецов
ВР
Остались в запасе
77
Артем Москвин
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча КАМАЗ - Волга
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
КАМАЗ
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