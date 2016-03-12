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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - СКА-Хабаровск
КАМАЗ - СКА-Хабаровск: обзор матча 12 марта 2016
КАМАЗ
12.03.2016, суббота, 13:00
Россия. ФНЛ, 25 тур
0 : 2
Завершен
СКА-Хабаровск
20'
С. Ваганов
32'
К. Базелюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол КАМАЗ - СКА-Хабаровск
Замена
А. Гошоков
️️️️
М. Пименов
90'
84'
Замена
Г. Илуридзе
️️️️
С. Прокофьев
83'
Желтая карточка
Д. Гатикоев
Пенальти не реализован!
М. Пименов
79'
76'
Замена
Д. Гатикоев
️️️️
А. Кацаев
Замена
А. Газданов
️️️️
П. Сафронов
73'
70'
Замена
А. Киреев
️️️️
С. Ваганов
Желтая карточка
С. Лебамба
60'
56'
Желтая карточка
П. Карасев
46'
Желтая карточка
С. Прокофьев
42'
Замена
П. Карасев
️️️️
А. Воронкин
39'
Желтая карточка
А. Воронкин
32'
ГОЛ! 0:2!
К. Базелюк
27'
Желтая карточка
Т. Микуцкис
20'
ГОЛ! 0:1!
С. Ваганов
Желтая карточка
О. Поляков
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
77
Артем Москвин
ВР
94
Владимир Клонцак
ЦЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
2
Давид Хубаев
ЦП
90
Олег Поляков
ЦП
14
Михаил Пименов
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
9
Павел Сафронов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
СКА-Хабаровск
99
Юрий Дюпин
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
3
Артем Воронкин
ЦП
23
Сергей Ваганов
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
КАМАЗ
1
Максим Павлов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
30
Денис Арлашин
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
19
Арсен Гошоков
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Ренат Соколов
ВР
88
Андрей Киреев
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
23
Давид Гатикоев
ЦФ
21
Георгий Илуридзе
ЦФ
3-2-3-1-1
77
Москвин
27
Лебамба
94
Клонцак
36
Грачев
8
Федотов
22
Сахневич
2
Хубаев
90
Поляков
14
Пименов
18
Килин
9
Сафронов
3-2-3-2
99
Дюпин
5
Микуцкис
88
Наваловский
3
Удалый
5
Эдиев
10
Никифоров
10
Кацаев
23
Ваганов
3
Воронкин
10
Базелюк
11
Прокофьев
9
Сафронов
17
Газданов
17
Газданов
9
Сафронов
14
Пименов
19
Гошоков
19
Гошоков
14
Пименов
23
Ваганов
88
Киреев
88
Киреев
23
Ваганов
3
Воронкин
18
Карасев
18
Карасев
3
Воронкин
10
Кацаев
23
Гатикоев
23
Гатикоев
10
Кацаев
11
Прокофьев
21
Илуридзе
21
Илуридзе
11
Прокофьев
Остались в запасе
КАМАЗ
СКА-Хабаровск
30
Денис Арлашин
ЦП
1
Максим Павлов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
Главный тренер
Владимир Клонцак
1
Ренат Соколов
ВР
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
Главный тренер
Александр Григорян
Остались в запасе
30
Денис Арлашин
ЦП
1
Максим Павлов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
Остались в запасе
1
Ренат Соколов
ВР
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Александр Григорян
Статистика матча КАМАЗ - СКА-Хабаровск
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
КАМАЗ
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