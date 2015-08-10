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Россия - Венесуэла
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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Луч
КАМАЗ - Луч: обзор матча 10 августа 2015
КАМАЗ
10.08.2015, понедельник, 17:00
Россия. ФНЛ, 6 тур
0 : 1
Завершен
Луч
75'
Р. Корян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол КАМАЗ - Луч
88'
Замена
А. Пискунов
️️️️
Р. Гордиенко
Замена
М. Пименов
️️️️
С. Федотов
86'
85'
Замена
Е. Белоногов
️️️️
Д. Клопков
Замена
Р. Акбашев
️️️️
Ю. Кириллов
82'
81'
Замена
А. Гаджибеков
️️️️
Р. Корян
Замена
Д. Чушъялов
️️️️
А. Газданов
76'
75'
ГОЛ! 0:1!
Р. Корян
Замена
О. Поляков
️️️️
Д. Арлашин
67'
55'
Желтая карточка
Р. Корян
Желтая карточка
С. Федотов
52'
Желтая карточка
Ю. Кириллов
48'
46'
Замена
И. Столбовой
️️️️
М. Вотинов
38'
Желтая карточка
Д. Гузь
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
77
Артем Москвин
ВР
17
Сергей Волосян
ЦЗ
94
Владимир Клонцак
ЦЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
30
Денис Арлашин
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Луч
56
Александр Довбня
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
4
Олег Бабенков
ЛЗ
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
67
Сергей Колычев
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
44
Денис Клопков
ЦП
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
9
Руслан Корян
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
КАМАЗ
13
Валерий Ионин
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
14
Денис Чушъялов
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
90
Олег Поляков
ЦП
14
Михаил Пименов
ЦП
Луч
70
Александр Котляров
ВР
3
Альберт Гаджибеков
ЦЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
95
Евгений Белоногов
ЦП
15
Максим Зюзин
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
24
Иван Столбовой
ЦФ
3-2-2-1-2
77
Москвин
17
Волосян
94
Клонцак
36
Грачев
55
Шляков
8
Федотов
30
Арлашин
42
Кириллов
17
Газданов
14
Барсов
10
Давыдов
3-2-1-3
56
Довбня
67
Колычев
12
Пономаренко
55
Гузь
4
Бабенков
2
Кренделев
44
Клопков
45
Вотинов
9
Корян
18
Гордиенко
42
Кириллов
99
Акбашев
99
Акбашев
42
Кириллов
30
Арлашин
90
Поляков
90
Поляков
30
Арлашин
17
Газданов
14
Чушъялов
14
Чушъялов
17
Газданов
8
Федотов
14
Пименов
14
Пименов
8
Федотов
9
Корян
3
Гаджибеков
3
Гаджибеков
9
Корян
44
Клопков
95
Белоногов
95
Белоногов
44
Клопков
18
Гордиенко
5
Пискунов
5
Пискунов
18
Гордиенко
45
Вотинов
24
Столбовой
24
Столбовой
45
Вотинов
Остались в запасе
КАМАЗ
Луч
13
Валерий Ионин
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
Главный тренер
Владимир Клонцак
70
Александр Котляров
ВР
15
Максим Зюзин
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
Остались в запасе
13
Валерий Ионин
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
Остались в запасе
70
Александр Котляров
ВР
15
Максим Зюзин
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча КАМАЗ - Луч
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Белов
(Нижний Новгород)
Стадион:
КАМАЗ
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