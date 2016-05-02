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Михаил Пименов
Статистика
Михаил Пименов - статистика
Завершил карьеру
19 сентября 1983 (42), Москва
#14 | Полузащитник
179 см | 73 кг
Россия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2015/2016
Россия. Кубок 2013/2014
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. ФНЛ 2011/2012
Россия. Кубок 2010/2011
Россия. Первый дивизион 2010
Россия. Первый дивизион 2009
Россия. Первый дивизион 2008
Россия. Кубок 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
КАМАЗ
23
0
0
6
1
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 34 тур
КАМАЗ
0 : 5
02.05.2016
Зенит-2
1' - 53'
37'
53'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Байкал
2 : 1
25.04.2016
КАМАЗ
66' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
КАМАЗ
0 : 0
18.04.2016
Факел
79' - 90'
85'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Спартак-2
4 : 0
11.04.2016
КАМАЗ
77' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
КАМАЗ
1 : 1
07.04.2016
Армавир
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
КАМАЗ
0 : 0
03.04.2016
Балтика
1' - 72'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Cибирь
0 : 0
27.03.2016
КАМАЗ
1' - 61'
Россия. ФНЛ, 27 тур
КАМАЗ
0 : 2
20.03.2016
Волга
85' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Сокол
0 : 0
16.03.2016
КАМАЗ
1' - 67'
Россия. ФНЛ, 25 тур
КАМАЗ
0 : 2
12.03.2016
СКА-Хабаровск
1' - 90'
79'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Шинник
0 : 2
08.11.2015
КАМАЗ
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
КАМАЗ
0 : 1
01.11.2015
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Тосно
1 : 2
25.10.2015
КАМАЗ
90' - 90'
90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
КАМАЗ
0 : 1
19.10.2015
Арсенал
81' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Зенит-2
1 : 2
15.10.2015
КАМАЗ
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Факел
4 : 1
04.10.2015
КАМАЗ
1' - 46'
36'
Россия. ФНЛ, 13 тур
КАМАЗ
0 : 1
28.09.2015
Спартак-2
1' - 68'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Армавир
0 : 0
20.09.2015
КАМАЗ
1' - 62'
52'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Балтика
1 : 2
14.09.2015
КАМАЗ
1' - 72'
33'
Россия. ФНЛ, 10 тур
КАМАЗ
1 : 2
07.09.2015
Cибирь
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Волга
2 : 1
31.08.2015
КАМАЗ
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
КАМАЗ
3 : 0
23.08.2015
Сокол
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
СКА-Хабаровск
4 : 0
17.08.2015
КАМАЗ
66' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
КАМАЗ
0 : 1
10.08.2015
Луч
86' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Тюмень
1 : 0
03.08.2015
КАМАЗ
1' - 56'
Россия. ФНЛ, 4 тур
КАМАЗ
0 : 1
27.07.2015
Енисей
76' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Волгарь
3 : 0
20.07.2015
КАМАЗ
1' - 90'
80'
Россия. ФНЛ, 2 тур
КАМАЗ
0 : 3
15.07.2015
Шинник
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Оренбург
2 : 0
11.07.2015
КАМАЗ
1' - 63'
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