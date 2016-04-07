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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Армавир
КАМАЗ - Армавир: обзор матча 07 апреля 2016
КАМАЗ
07.04.2016, четверг, 18:00
Россия. ФНЛ, 30 тур
1 : 1
Завершен
Армавир
90'
С. Федотов
43'
Р. Войдель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол КАМАЗ - Армавир
Замена
С. Волосян
️️️️
А. Газданов
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
С. Федотов
90'
82'
Замена
А. Михеев
️️️️
П. Деобальд
Замена
П. Сафронов
️️️️
С. Давыдов
74'
Замена
М. Барсов
️️️️
А. Гошоков
69'
59'
Замена
Р. Дугалич
️️️️
В. Павлов
Желтая карточка
С. Давыдов
49'
Замена
В. Клонцак
️️️️
И. Ганиев
46'
43'
ГОЛ! 0:1!
Р. Войдель
Желтая карточка
А. Гошоков
41'
Желтая карточка
Е. Шляков
25'
22'
Желтая карточка
В. Павлов
Желтая карточка
Д. Грачев
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
77
Артем Москвин
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
90
Олег Поляков
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Армавир
27
Михаил Комаров
ВР
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
17
Тарас Царикаев
ОП
17
Александр Васильев
ЦП
25
Зураби Арзиани
ЦП
92
Артем Щадин
АП
57
Павел Деобальд
АП
69
Василий Павлов
ЦФ
87
Андрей Мязин
ЦФ
КАМАЗ
1
Максим Павлов
ВР
17
Сергей Волосян
ЦЗ
94
Владимир Клонцак
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
14
Михаил Пименов
ЦП
9
Павел Сафронов
ЦФ
14
Максим Барсов
ЦФ
Армавир
45
Всеволод Ермаков
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
28
Роман Григорян
ЦП
90
Андрей Михеев
ЦП
34
Жан-Жак Бугуи
ЦФ
3-2-2-1-2
77
Москвин
55
Шляков
22
Сахневич
36
Грачев
88
Ганиев
8
Федотов
90
Поляков
42
Кириллов
17
Газданов
19
Гошоков
10
Давыдов
2-1-3-2-2
27
Комаров
24
Мирошниченко
55
Тараканов
17
Царикаев
17
Васильев
25
Арзиани
20
Войдель
92
Щадин
57
Деобальд
87
Мязин
69
Павлов
10
Давыдов
9
Сафронов
9
Сафронов
10
Давыдов
17
Газданов
17
Волосян
17
Волосян
17
Газданов
88
Ганиев
94
Клонцак
94
Клонцак
88
Ганиев
19
Гошоков
14
Барсов
14
Барсов
19
Гошоков
69
Павлов
20
Дугалич
20
Дугалич
69
Павлов
57
Деобальд
90
Михеев
90
Михеев
57
Деобальд
Остались в запасе
КАМАЗ
Армавир
1
Максим Павлов
ВР
27
Станислав Лебамба
ПЗ
14
Михаил Пименов
ЦП
Главный тренер
Владимир Клонцак
34
Жан-Жак Бугуи
ЦФ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
45
Всеволод Ермаков
ВР
7
Ираклий Логуа
ПЗ
28
Роман Григорян
ЦП
Остались в запасе
1
Максим Павлов
ВР
27
Станислав Лебамба
ПЗ
14
Михаил Пименов
ЦП
Остались в запасе
34
Жан-Жак Бугуи
ЦФ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
45
Всеволод Ермаков
ВР
7
Ираклий Логуа
ПЗ
28
Роман Григорян
ЦП
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча КАМАЗ - Армавир
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Армавир
Россия. Кубок, 1/256 финала
Динамо Ставрополь
3 : 0
17.08.2022
Армавир
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
2 : 0
15.03.2020
Армавир
Россия. ФНЛ, 26 тур
Армавир
1 : 0
09.03.2020
Факел
Россия. ФНЛ, 25 тур
Чайка
1 : 0
23.11.2019
Армавир
Россия. ФНЛ, 24 тур
Армавир
2 : 1
17.11.2019
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Стадион:
КАМАЗ
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