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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Зенит-2
КАМАЗ - Зенит-2: обзор матча 02 мая 2016
КАМАЗ
02.05.2016, понедельник, 14:00
Россия. ФНЛ, 34 тур
0 : 5
Завершен
Зенит-2
34'
К. Зырянов
40'
В. Йованович
45+3'
В. Зинков
65'
Д. Мильдзихов
87'
П. Киреенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол КАМАЗ - Зенит-2
Желтая карточка
М. Барсов
90'
87'
ГОЛ! 0:5!
П. Киреенко
Вторая желтая
А. Газданов
70'
Замена
С. Федотов
️️️️
Ю. Кириллов
68'
Желтая карточка
Д. Хубаев
66'
65'
ГОЛ! 0:4!
Д. Мильдзихов
Замена
М. Барсов
️️️️
С. Давыдов
62'
61'
Замена
А. Попов
️️️️
В. Зинков
58'
Замена
А. Васильев
️️️️
Е. Чернов
Замена
Д. Арлашин
️️️️
А. Килин
56'
Вторая желтая
М. Пименов
53'
46'
Замена
Д. Мильдзихов
️️️️
К. Зырянов
46'
Замена
И. Зуев
️️️️
К. Лобов
Замена
С. Лебамба
️️️️
Д. Грачев
46'
45'
+3
ГОЛ! 0:3!
В. Зинков
40'
ГОЛ! 0:2!
В. Йованович
Желтая карточка
М. Пименов
37'
34'
ГОЛ! 0:1!
К. Зырянов
Желтая карточка
А. Газданов
22'
20'
Желтая карточка
Е. Чернов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
1
Максим Павлов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
17
Сергей Волосян
ЦЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
2
Давид Хубаев
ЦП
14
Михаил Пименов
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Зенит-2
23
Егор Бабурин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
55
Константин Лобов
ЛЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
10
Никита Саламатов
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Владислав Радимов
КАМАЗ
77
Артем Москвин
ВР
8
Семен Федотов
ПЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
30
Денис Арлашин
ЦП
9
Павел Сафронов
ЦФ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
14
Максим Барсов
ЦФ
Зенит-2
29
Михаил Мжельский
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
55
Артем Вяткин
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
18
Артем Попов
ПВ
4-3-2-1
1
Павлов
88
Ганиев
17
Волосян
36
Грачев
55
Шляков
2
Хубаев
14
Пименов
42
Кириллов
17
Газданов
18
Килин
10
Давыдов
3-4-2-1
23
Бабурин
23
Чернов
33
Йованович
55
Лобов
5
Зинков
40
Бавин
18
Зырянов
10
Саламатов
99
Палиенко
13
Киреенко
7
Шейдаев
18
Килин
30
Арлашин
30
Арлашин
18
Килин
42
Кириллов
8
Федотов
8
Федотов
42
Кириллов
36
Грачев
27
Лебамба
27
Лебамба
36
Грачев
10
Давыдов
14
Барсов
14
Барсов
10
Давыдов
18
Зырянов
52
Мильдзихов
52
Мильдзихов
18
Зырянов
23
Чернов
4
Васильев
4
Васильев
23
Чернов
55
Лобов
58
Зуев
58
Зуев
55
Лобов
5
Зинков
18
Попов
18
Попов
5
Зинков
Остались в запасе
КАМАЗ
Зенит-2
9
Павел Сафронов
ЦФ
77
Артем Москвин
ВР
19
Арсен Гошоков
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
55
Артем Вяткин
ЦЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
29
Михаил Мжельский
ВР
Главный тренер
Владислав Радимов
Остались в запасе
9
Павел Сафронов
ЦФ
77
Артем Москвин
ВР
19
Арсен Гошоков
ЦФ
Остались в запасе
55
Артем Вяткин
ЦЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
29
Михаил Мжельский
ВР
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Владислав Радимов
Статистика матча КАМАЗ - Зенит-2
4
2
1
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
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1 : 3
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Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Иртыш
0 : 2
19.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
КАМАЗ
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