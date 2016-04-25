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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Байкал - КАМАЗ
Байкал - КАМАЗ: обзор матча 25 апреля 2016
Байкал
25.04.2016, понедельник, 13:30
Россия. ФНЛ, 33 тур
2 : 1
Завершен
КАМАЗ
37'
Д. Толмачев
83'
А. Киселев
12'
Е. Шляков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байкал - КАМАЗ
84'
Замена
Д. Арлашин
️️️️
О. Поляков
ГОЛ! 2:1!
А. Киселев
83'
Замена
В. Богданов
️️️️
А. Карпухин
75'
73'
Замена
М. Барсов
️️️️
П. Сафронов
66'
Замена
М. Пименов
️️️️
Д. Хубаев
Желтая карточка
В. Селецкий
60'
58'
Желтая карточка
О. Поляков
46'
Замена
С. Лебамба
️️️️
В. Клонцак
ГОЛ! 1:1!
Д. Толмачев
37'
Замена
В. Толмачев
️️️️
А. Зорин
29'
12'
ГОЛ! 0:1!
Е. Шляков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байкал
1
Максим Сутулин
ВР
18
Антон Киселев
ВР
67
Роман Ткачук
ЛЗ
3
Дмитрий Толмачев
ЦЗ
31
Никита Валенза
ЦЗ
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
14
Виталий Селецкий
ЦП
41
Андрей Зорин
ЦП
28
Артур Карпухин
ЦП
9
Алексей Ющук
ЦП
7
Эдуард Богданов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Петренко
КАМАЗ
77
Артем Москвин
ВР
17
Сергей Волосян
ЦЗ
94
Владимир Клонцак
ЦЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
90
Олег Поляков
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
9
Павел Сафронов
ЦФ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Байкал
38
Евгений Ставер
ВР
24
Владимир Толмачев
ОП
24
Максим Савилов
ЦП
7
Владислав Ситниченко
ЦП
80
Вадим Богданов
ПВ
КАМАЗ
1
Максим Павлов
ВР
27
Станислав Лебамба
ПЗ
30
Денис Арлашин
ЦП
14
Михаил Пименов
ЦП
14
Максим Барсов
ЦФ
4-4-1
1
Сутулин
67
Ткачук
31
Валенза
22
Труфанов
3
Толмачев
14
Селецкий
28
Карпухин
9
Ющук
41
Зорин
7
Богданов
3-2-2-1-2
77
Москвин
17
Волосян
94
Клонцак
36
Грачев
55
Шляков
8
Федотов
90
Поляков
2
Хубаев
17
Газданов
19
Гошоков
9
Сафронов
41
Зорин
24
Толмачев
24
Толмачев
41
Зорин
28
Карпухин
80
Богданов
80
Богданов
28
Карпухин
90
Поляков
30
Арлашин
30
Арлашин
90
Поляков
94
Клонцак
27
Лебамба
27
Лебамба
94
Клонцак
2
Хубаев
14
Пименов
14
Пименов
2
Хубаев
9
Сафронов
14
Барсов
14
Барсов
9
Сафронов
Остались в запасе
Байкал
КАМАЗ
38
Евгений Ставер
ВР
24
Максим Савилов
ЦП
7
Владислав Ситниченко
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Петренко
1
Максим Павлов
ВР
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
38
Евгений Ставер
ВР
24
Максим Савилов
ЦП
7
Владислав Ситниченко
ЦП
Остались в запасе
1
Максим Павлов
ВР
Главный тренер
Дмитрий Петренко
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Байкал - КАМАЗ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Байкал
Россия. ФНЛ, 38 тур
Байкал
0 : 2
21.05.2016
Арсенал
Россия. ФНЛ, 37 тур
Зенит-2
4 : 3
15.05.2016
Байкал
Россия. ФНЛ, 36 тур
Байкал
1 : 2
10.05.2016
Армавир
Россия. ФНЛ, 35 тур
Байкал
0 : 2
06.05.2016
Факел
Россия. ФНЛ, 34 тур
Спартак-2
2 : 0
02.05.2016
Байкал
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Главный судья:
Роман Чернов
(Москва)
Стадион:
Труд
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