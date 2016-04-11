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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - КАМАЗ
Спартак-2 - КАМАЗ: обзор матча 11 апреля 2016
Спартак-2
11.04.2016, понедельник, 16:00
Россия. ФНЛ, 31 тур
4 : 0
Завершен
КАМАЗ
18'
К. Комбаров (П)
37'
В. Обухов
74'
Г. Мелкадзе
83'
В. Обухов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-2 - КАМАЗ
85'
Красная карточка
И. Ганиев
Замена
А. Самсонов
️️️️
И. Леонтьев
83'
ГОЛ! 4:0!
В. Обухов
83'
77'
Замена
М. Пименов
️️️️
С. Федотов
ГОЛ! 3:0!
Г. Мелкадзе
74'
68'
Замена
Д. Арлашин
️️️️
С. Давыдов
Замена
З. Бакаев
️️️️
К. Савичев
68'
Замена
А. Гулиев
️️️️
Д. Каюмов
68'
66'
Желтая карточка
И. Ганиев
62'
Замена
С. Лебамба
️️️️
А. Сахневич
46'
Замена
М. Барсов
️️️️
О. Поляков
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
А. Зуев
46'
ГОЛ! 2:0!
В. Обухов
37'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Комбаров
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
КАМАЗ
77
Артем Москвин
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
94
Владимир Клонцак
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
90
Олег Поляков
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
19
Арсен Гошоков
ЦФ
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Спартак-2
47
Михаил Филиппов
ВР
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
99
Аяз Гулиев
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
КАМАЗ
1
Максим Павлов
ВР
17
Сергей Волосян
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
30
Денис Арлашин
ЦП
14
Михаил Пименов
ЦП
9
Павел Сафронов
ЦФ
14
Максим Барсов
ЦФ
3-3-1-2-1
30
Песьяков
4
Савичев
2
Кутепов
15
Пуцко
5
Кутин
94
Тимофеев
9
Комбаров
52
Леонтьев
17
Зуев
7
Каюмов
13
Обухов
3-2-2-1-2
77
Москвин
55
Шляков
22
Сахневич
94
Клонцак
8
Федотов
88
Ганиев
90
Поляков
42
Кириллов
17
Газданов
10
Давыдов
19
Гошоков
7
Каюмов
99
Гулиев
99
Гулиев
7
Каюмов
52
Леонтьев
8
Самсонов
8
Самсонов
52
Леонтьев
4
Савичев
7
Бакаев
7
Бакаев
4
Савичев
17
Зуев
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
17
Зуев
10
Давыдов
30
Арлашин
30
Арлашин
10
Давыдов
22
Сахневич
27
Лебамба
27
Лебамба
22
Сахневич
8
Федотов
14
Пименов
14
Пименов
8
Федотов
90
Поляков
14
Барсов
14
Барсов
90
Поляков
Остались в запасе
Спартак-2
КАМАЗ
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
47
Михаил Филиппов
ВР
83
Владислав Пантелеев
ЦП
Главный тренер
Евгений Бушманов
9
Павел Сафронов
ЦФ
17
Сергей Волосян
ЦЗ
1
Максим Павлов
ВР
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
47
Михаил Филиппов
ВР
83
Владислав Пантелеев
ЦП
Остались в запасе
9
Павел Сафронов
ЦФ
17
Сергей Волосян
ЦЗ
1
Максим Павлов
ВР
Главный тренер
Евгений Бушманов
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Спартак-2 - КАМАЗ
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Главный судья:
Александр Борисов
(Самара)
Стадион:
академии "Спартак"
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