Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - КАМАЗ
Оренбург - КАМАЗ: обзор матча 11 июля 2015
Оренбург
11.07.2015, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 1 тур
2 : 0
Завершен
КАМАЗ
33'
М. Шогенов
42'
И. Маркелов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - КАМАЗ
Замена
Х. Аппаев
️️️️
М. Шогенов
82'
80'
Желтая карточка
Д. Чушъялов
79'
Замена
Р. Акбашев
️️️️
М. Барсов
Замена
Д. Кабутов
️️️️
И. Маркелов
75'
Замена
А. Делькин
️️️️
А. Кобялко
67'
63'
Замена
П. Сафронов
️️️️
О. Поляков
63'
Замена
А. Газданов
️️️️
М. Пименов
Замена
В. Афонин
️️️️
С. Бреев
63'
60'
Замена
Д. Чушъялов
️️️️
Ю. Кириллов
ГОЛ! 2:0!
И. Маркелов
42'
ГОЛ! 1:0!
М. Шогенов
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
30
Алексей Друзин
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
КАМАЗ
1
Максим Павлов
ВР
63
Игорь Рыжков
ЦЗ
94
Владимир Клонцак
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
30
Денис Арлашин
ЦП
90
Олег Поляков
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
14
Михаил Пименов
ЦП
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
8
Вадим Афонин
ОП
90
Артем Делькин
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
КАМАЗ
77
Артем Москвин
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
17
Сергей Волосян
ЦЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
14
Денис Чушъялов
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
9
Павел Сафронов
ЦФ
3-2-3-1-1
98
Абакумов
10
Парняков
58
Ойеволе
15
Андреев
2
Полуяхтов
12
Малых
30
Друзин
23
Бреев
8
Шогенов
88
Маркелов
22
Кобялко
3-2-4-1
1
Павлов
63
Рыжков
94
Клонцак
91
Суслов
55
Шляков
8
Федотов
90
Поляков
42
Кириллов
14
Пименов
30
Арлашин
14
Барсов
88
Маркелов
70
Кабутов
70
Кабутов
88
Маркелов
23
Бреев
8
Афонин
8
Афонин
23
Бреев
22
Кобялко
90
Делькин
90
Делькин
22
Кобялко
8
Шогенов
14
Аппаев
14
Аппаев
8
Шогенов
14
Барсов
99
Акбашев
99
Акбашев
14
Барсов
14
Пименов
17
Газданов
17
Газданов
14
Пименов
42
Кириллов
14
Чушъялов
14
Чушъялов
42
Кириллов
90
Поляков
9
Сафронов
9
Сафронов
90
Поляков
Остались в запасе
Оренбург
КАМАЗ
9
Александр Руденко
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
17
Сергей Волосян
ЦЗ
77
Артем Москвин
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
9
Александр Руденко
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
Остались в запасе
17
Сергей Волосян
ЦЗ
77
Артем Москвин
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Оренбург - КАМАЗ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Костевич
(Курск)
Стадион:
Газовик
Новости команд
Все
Оренбург
КАМАЗ
В топ-10 главных талантов России вошли 3 зенитовца и ни одного спартаковца
11:30
42
Определены лучшие игроки РПЛ в октябре по версии «Гола»
10 ноября
«Велес» – «КАМАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 9 ноября 2026
9 ноября
В Петербурге наложили вето на назначение Ахметзянова в «Зенит»
9 ноября
8
Определен лидер РПЛ по красным карточкам
9 ноября
6
В топ-10 главных талантов России вошли 3 зенитовца и ни одного спартаковца
11:30
42
Определены лучшие игроки РПЛ в октябре по версии «Гола»
10 ноября
В Петербурге наложили вето на назначение Ахметзянова в «Зенит»
9 ноября
8
Определен лидер РПЛ по красным карточкам
9 ноября
6
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
8 ноября
«Велес» – «КАМАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 9 ноября 2026
9 ноября
«КАМАЗ» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «КАМАЗа» и «Торпедо» на победу в матче 16-го тура
31 октября
Первая лига. «Арсенал» Аленичева совершил героический камбэк
24 октября
1
«Арсенал» – «КАМАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+