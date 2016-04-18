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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Факел
КАМАЗ - Факел: обзор матча 18 апреля 2016
КАМАЗ
18.04.2016, понедельник, 18:00
Россия. ФНЛ, 32 тур
0 : 0
Завершен
Факел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол КАМАЗ - Факел
Замена
С. Лебамба
️️️️
Д. Хубаев
87'
Желтая карточка
М. Пименов
85'
Замена
М. Пименов
️️️️
М. Барсов
79'
78'
Замена
Д. Мичуренков
️️️️
М. Бирюков
Замена
П. Сафронов
️️️️
А. Гошоков
73'
Желтая карточка
Д. Грачев
71'
Замена
С. Федотов
️️️️
Ю. Кириллов
68'
65'
Замена
А. Рощин
️️️️
А. Касьян
64'
Желтая карточка
А. Касьян
60'
Замена
А. Турик
️️️️
В. Уан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
77
Артем Москвин
ВР
17
Сергей Волосян
ЦЗ
94
Владимир Клонцак
ЦЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
90
Олег Поляков
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
14
Максим Барсов
ЦФ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Факел
88
Виталий Мельниченко
ВР
15
Буньямудин Мустафаев
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
12
Виктор Уан
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
7
Артем Бекетов
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
17
Михаил Бирюков
ЦФ
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
КАМАЗ
1
Максим Павлов
ВР
27
Станислав Лебамба
ПЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
30
Денис Арлашин
ЦП
14
Михаил Пименов
ЦП
9
Павел Сафронов
ЦФ
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Факел
24
Дмитрий Терновский
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
25
Алексей Турик
ЛП
56
Даниил Гриднев
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
69
Артём Рощин
ЦФ
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
4-3-1-2
77
Москвин
17
Волосян
94
Клонцак
36
Грачев
55
Шляков
90
Поляков
2
Хубаев
42
Кириллов
17
Газданов
19
Гошоков
14
Барсов
3-4-2
88
Мельниченко
4
Степанец
40
Тимошин
71
Багаев
10
Рылов
6
Свежов
7
Бекетов
12
Уан
19
Касьян
17
Бирюков
19
Гошоков
9
Сафронов
9
Сафронов
19
Гошоков
2
Хубаев
27
Лебамба
27
Лебамба
2
Хубаев
42
Кириллов
8
Федотов
8
Федотов
42
Кириллов
14
Барсов
14
Пименов
14
Пименов
14
Барсов
19
Касьян
69
Рощин
69
Рощин
19
Касьян
17
Бирюков
19
Мичуренков
19
Мичуренков
17
Бирюков
12
Уан
25
Турик
25
Турик
12
Уан
Остались в запасе
КАМАЗ
Факел
30
Денис Арлашин
ЦП
1
Максим Павлов
ВР
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
24
Дмитрий Терновский
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
56
Даниил Гриднев
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
Главный тренер
Павел Гусев
Остались в запасе
30
Денис Арлашин
ЦП
1
Максим Павлов
ВР
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Остались в запасе
24
Дмитрий Терновский
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
56
Даниил Гриднев
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча КАМАЗ - Факел
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
КАМАЗ
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