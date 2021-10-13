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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Енисей
КАМАЗ - Енисей: обзор матча 13 октября 2021
КАМАЗ
13.10.2021, среда, 18:00
Россия. ФНЛ, 17 тур
1 : 1
Завершен
Енисей
42'
М. Бевеев
73'
А. Канаплин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол КАМАЗ - Енисей
89'
Замена
М. Сухомлинов
️️️️
А. Рукас
Замена
Р. Османов
️️️️
Р. Янушковский
84'
Желтая карточка
М. Бевеев
80'
79'
Замена
А. Масловский
️️️️
М. Комков
73'
ГОЛ! 1:1!
А. Канаплин
71'
Замена
Х. Феррейра
️️️️
Н. Марков
67'
Желтая карточка
М. Комков
Замена
Т. Мусаев
️️️️
М. Казимир
59'
46'
Замена
В. Кичин
️️️️
К. Гарбуз
ГОЛ! 1:0!
М. Бевеев
42'
32'
Желтая карточка
А. Рукас
Желтая карточка
Е. Тесленко
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
71
Алексей Мамин
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
23
Астемир Абазов
ЛЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
11
Александр Гаглоев
ЦП
27
Олег Калугин
ЦП
74
Михаил Казимир
АП
10
Роман Янушковский
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
9
Евгений Песиков
ЛВ
77
Денис Самойлов
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
8
Александр Канаплин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Тренев
КАМАЗ
1
Олег Баклов
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
11
Владислав Игнатенко
ЦП
66
Данис Зубаиров
ЦП
37
Евгений Воронин
ПВ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
8
Редван Османов
ЦФ
Енисей
89
Андрей Широков
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
14
Сергей Чибисов
ПЗ
3-2-2-1-1
71
Мамин
95
Магомадов
2
Тесленко
22
Хомуха
23
Абазов
2
Морозов
11
Гаглоев
27
Калугин
74
Казимир
10
Янушковский
4-4-1-1
1
Опарин
13
Марков
6
Рукас
96
Рукас
19
Гарбуз
10
Комков
8
Иванов
90
Ломакин
77
Самойлов
9
Песиков
8
Канаплин
74
Казимир
11
Мусаев
11
Мусаев
74
Казимир
10
Янушковский
8
Османов
8
Османов
10
Янушковский
10
Комков
33
Масловский
33
Масловский
10
Комков
6
Рукас
33
Сухомлинов
33
Сухомлинов
6
Рукас
19
Гарбуз
2
Кичин
2
Кичин
19
Гарбуз
13
Марков
33
Феррейра
33
Феррейра
13
Марков
Остались в запасе
КАМАЗ
Енисей
37
Евгений Воронин
ПВ
1
Олег Баклов
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
11
Владислав Игнатенко
ЦП
66
Данис Зубаиров
ЦП
Главный тренер
Владимир Клонцак
14
Сергей Чибисов
ПЗ
89
Андрей Широков
ВР
42
Иван Лапшов
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Тренев
Остались в запасе
37
Евгений Воронин
ПВ
1
Олег Баклов
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
11
Владислав Игнатенко
ЦП
66
Данис Зубаиров
ЦП
Остались в запасе
14
Сергей Чибисов
ПЗ
89
Андрей Широков
ВР
42
Иван Лапшов
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Виктор Тренев
Статистика матча КАМАЗ - Енисей
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
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