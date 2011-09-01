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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Енисей
КАМАЗ - Енисей: обзор матча 01 сентября 2011
КАМАЗ
01.09.2011, четверг, 18:00
Россия. ФНЛ, 25 тур
2 : 0
Завершен
Енисей
40'
С. Будылин (П)
66'
С. Будылин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол КАМАЗ - Енисей
Замена
М. Пименов
️️️️
А. Шляпкин
Замена
В. Чадов
️️️️
А. Базанов
Замена
А. Друзин
️️️️
О. Кожанов
Замена
Р. Ситдиков
️️️️
В. Коробкин
Замена
С. Сердюков
️️️️
А. Кобялко
Замена
С. Лужков
️️️️
А. Кучук
ГОЛ! 2:0!
С. Будылин
Желтая карточка
А. Фатуллаев
Замена
И. Шевченко
️️️️
Р. Сурнев
Замена
И. Ахметзянов
️️️️
М. Сагиров
Желтая карточка
Е. Качан
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Будылин
Желтая карточка
О. Кожанов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
3
Сергей Будылин
ЛЗ
33
Сергей Путилин
ЦЗ
13
Рафаэль Хисамов
ЦЗ
75
Андрей Ложкин
ЦЗ
11
Марат Сагиров
ЛП
23
Сергей Бреев
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
20
Олег Кожанов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Енисей
1
Илья Ильин
ВР
22
Александр Ковалев
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
30
Алексей Кучук
ЦП
2
Роман Сурнев
ЦП
21
Валерий Коробкин
ЦП
11
Алексей Базанов
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
КАМАЗ
1
Денис Вавилин
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
14
Михаил Пименов
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
77
Ильдар Ахметзянов
ЦП
9
Иван Лукьянов
ЦФ
29
Сергей Сердюков
ЦФ
Енисей
23
Барсег Киракосян
ЛЗ
25
Александр Кожевников
ЦЗ
88
Раис Ситдиков
ОП
19
Сергей Лужков
ЦП
11
Станислав Гончаров
ЦП
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
4-4-2
98
Абакумов
3
Будылин
13
Хисамов
75
Ложкин
33
Путилин
11
Сагиров
13
Шляпкин
33
Кренделев
23
Бреев
20
Кожанов
22
Кобялко
4-1-4-1
1
Ильин
22
Шабаев
80
Качан
81
Зимулька
22
Ковалев
15
Фатуллаев
30
Кучук
2
Сурнев
21
Коробкин
9
Лешонок
11
Базанов
13
Шляпкин
14
Пименов
14
Пименов
13
Шляпкин
20
Кожанов
30
Друзин
30
Друзин
20
Кожанов
11
Сагиров
77
Ахметзянов
77
Ахметзянов
11
Сагиров
22
Кобялко
29
Сердюков
29
Сердюков
22
Кобялко
30
Кучук
19
Лужков
19
Лужков
30
Кучук
21
Коробкин
88
Ситдиков
88
Ситдиков
21
Коробкин
11
Базанов
15
Чадов
15
Чадов
11
Базанов
2
Сурнев
99
Шевченко
99
Шевченко
2
Сурнев
Остались в запасе
КАМАЗ
Енисей
1
Денис Вавилин
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
9
Иван Лукьянов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
25
Александр Кожевников
ЦЗ
11
Станислав Гончаров
ЦП
23
Барсег Киракосян
ЛЗ
Главный тренер
Александр Алферов
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
9
Иван Лукьянов
ЦФ
Остались в запасе
25
Александр Кожевников
ЦЗ
11
Станислав Гончаров
ЦП
23
Барсег Киракосян
ЛЗ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Александр Алферов
Статистика матча КАМАЗ - Енисей
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Стадион:
КАМАЗ
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