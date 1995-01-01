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    Сергей Будылин

    Защитник
    Имя Сергей
    Отчество Владимирович
    Фамилия Будылин
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Нижнекамск
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 31 октября 1979 (43 года)
    Рост 175
    Вес 73
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