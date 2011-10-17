Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Химки
КАМАЗ - Химки: обзор матча 17 октября 2011
КАМАЗ
17.10.2011, понедельник, 18:00
Россия. ФНЛ, 34 тур
1 : 1
Завершен
Химки
58'
С. Будылин (П)
90+1'
А. Кренделев (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол КАМАЗ - Химки
+1
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
А. Кренделев
Желтая карточка
С. Мирошниченко
Замена
С. Мирошниченко
️️️️
В. Тимофеев
Замена
А. Друзин
️️️️
И. Коронов
Замена
В. Воскобойников
️️️️
О. Клява
Желтая карточка
И. Ганиев
Вторая желтая
Р. Хисамов
Желтая карточка
Р. Хисамов
Замена
И. Шестаков
️️️️
Н. Тюнин
Желтая карточка
В. Тимофеев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Будылин
Желтая карточка
О. Клява
Замена
О. Кожанов
️️️️
А. Кобялко
Замена
М. Жутанов
️️️️
И. Ахметзянов
Замена
Рикардо
️️️️
В. Романенко
Замена
М. Пименов
️️️️
С. Путилин
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
3
Сергей Будылин
ЛЗ
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
33
Сергей Путилин
ЦЗ
13
Рафаэль Хисамов
ЦЗ
77
Ильдар Ахметзянов
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
29
Сергей Сердюков
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Химки
21
Роман Березовский
ВР
35
Оскарс Клява
ЦЗ
12
Сергей Ефимов
ЦЗ
6
Виталий Шумейко
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
4
Николай Тюнин
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
20
Андрей Говоров
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
КАМАЗ
1
Денис Вавилин
ВР
22
Манас Жутанов
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
30
Алексей Друзин
ЦП
14
Михаил Пименов
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
20
Олег Кожанов
ЦФ
Химки
1
Сергей Козко
ВР
19
Артак Алексанян
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
25
Дмитрий Соколов
ЛП
39
Рикардо
ЦП
22
Игорь Шестаков
АП
9
Владимир Воскобойников
ЦФ
4-4-2
98
Абакумов
88
Ганиев
33
Путилин
13
Хисамов
3
Будылин
77
Ахметзянов
33
Кренделев
23
Бреев
14
Коронов
22
Кобялко
29
Сердюков
3-2-1-1-2
21
Березовский
6
Шумейко
88
Наваловский
16
Мицейка
13
Тимофеев
12
Ефимов
4
Тюнин
77
Романенко
9
Мамтов
20
Говоров
77
Ахметзянов
22
Жутанов
22
Жутанов
77
Ахметзянов
14
Коронов
30
Друзин
30
Друзин
14
Коронов
33
Путилин
14
Пименов
14
Пименов
33
Путилин
22
Кобялко
20
Кожанов
20
Кожанов
22
Кобялко
13
Тимофеев
24
Мирошниченко
24
Мирошниченко
13
Тимофеев
77
Романенко
39
Рикардо
39
Рикардо
77
Романенко
4
Тюнин
22
Шестаков
22
Шестаков
4
Тюнин
35
Клява
9
Воскобойников
9
Воскобойников
35
Клява
Остались в запасе
КАМАЗ
Химки
8
Артемий Малеев
АП
1
Денис Вавилин
ВР
27
Станислав Лебамба
ПЗ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
1
Сергей Козко
ВР
19
Артак Алексанян
ЦЗ
25
Дмитрий Соколов
ЛП
Остались в запасе
8
Артемий Малеев
АП
1
Денис Вавилин
ВР
27
Станислав Лебамба
ПЗ
Остались в запасе
1
Сергей Козко
ВР
19
Артак Алексанян
ЦЗ
25
Дмитрий Соколов
ЛП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча КАМАЗ - Химки
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Стадион:
КАМАЗ
Новости команд
Все
КАМАЗ
Химки
«Велес» – «КАМАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 9 ноября 2026
9 ноября
«КАМАЗ» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «КАМАЗа» и «Торпедо» на победу в матче 16-го тура
31 октября
Первая лига. «Арсенал» Аленичева совершил героический камбэк
24 октября
1
«Арсенал» – «КАМАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Велес» – «КАМАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 9 ноября 2026
9 ноября
«КАМАЗ» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «КАМАЗа» и «Торпедо» на победу в матче 16-го тура
31 октября
Первая лига. «Арсенал» Аленичева совершил героический камбэк
24 октября
1
«Арсенал» – «КАМАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Знаменитый темнокожий легионер РПЛ рассказал, как на него нападали расисты
3 октября
5
Юрист объяснил, почему «Ростов» не повторит судьбу «Химок»
3 октября
3
Экс-начальника «Химок» объявили в международный розыск
24 сентября
3
Гогниев – о Глушакове в «Химках»: «Денис только разговаривал»
14 сентября
1
Заболотный: «Садыгов уверял, что решит вопросы и не кинет»
12 сентября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+