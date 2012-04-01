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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Черноморец - КАМАЗ
Черноморец - КАМАЗ: обзор матча 01 апреля 2012
Черноморец
01.04.2012, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, группа B, 40 тур
1 : 0
Завершен
КАМАЗ
13'
В. Окорочков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - КАМАЗ
Замена
А. Ложкин
️️️️
М. Деменко
Замена
А. Абрамов
️️️️
А. Кобенко
Замена
С. Сердюков
️️️️
А. Шляпкин
Желтая карточка
А. Кашиев
Желтая карточка
С. Мирошниченко
Замена
И. Коронов
️️️️
С. Бреев
Замена
А. Григорян
️️️️
В. Аксютенко
Замена
А. Кашиев
️️️️
А. Друзин
Желтая карточка
Р. Хисамов
Желтая карточка
В. Аксютенко
Замена
Р. Монарев
️️️️
Р. Суродин
Пенальти не реализован!
Е. Калешин
Красная карточка
С. Лебамба
ГОЛ! 1:0!
В. Окорочков
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Александр Чихрадзе
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
5
Евгений Шпедт
ЦЗ
2
Андрей Колесников
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
20
Руслан Суродин
ЦП
25
Максим Деменко
ЦП
15
Валентин Окорочков
ПП
20
Владислав Аксютенко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черний
КАМАЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
3
Сергей Будылин
ЛЗ
13
Рафаэль Хисамов
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
11
Марат Сагиров
ЛП
16
Александр Антонюк
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Черноморец
79
Александр Плотников
ВР
75
Андрей Ложкин
ЦЗ
3
Андрей Сидяев
ПЗ
29
Алексей Абрамов
ЦП
10
Артур Григорян
ЦФ
31
Роман Монарев
ЦФ
23
Георгий Смуров
ЦФ
КАМАЗ
46
Егор Лунев
ВР
5
Антон Пискунов
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
48
Амир Кашиев
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
14
Игорь Коронов
ПП
29
Сергей Сердюков
ЦФ
3-2-4-1
1
Чихрадзе
5
Шпедт
2
Колесников
24
Мирошниченко
15
Калешин
22
Ершов
20
Кобенко
20
Суродин
25
Деменко
15
Окорочков
20
Аксютенко
4-5-1
98
Абакумов
27
Лебамба
13
Хисамов
66
Жестоков
3
Будылин
16
Антонюк
13
Шляпкин
30
Друзин
23
Бреев
11
Сагиров
22
Кобялко
20
Аксютенко
10
Григорян
10
Григорян
20
Аксютенко
20
Суродин
31
Монарев
31
Монарев
20
Суродин
20
Кобенко
29
Абрамов
29
Абрамов
20
Кобенко
25
Деменко
75
Ложкин
75
Ложкин
25
Деменко
30
Друзин
48
Кашиев
48
Кашиев
30
Друзин
23
Бреев
14
Коронов
14
Коронов
23
Бреев
13
Шляпкин
29
Сердюков
29
Сердюков
13
Шляпкин
Остались в запасе
Черноморец
КАМАЗ
23
Георгий Смуров
ЦФ
79
Александр Плотников
ВР
3
Андрей Сидяев
ПЗ
Главный тренер
Игорь Черний
8
Артемий Малеев
АП
5
Антон Пискунов
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
46
Егор Лунев
ВР
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
23
Георгий Смуров
ЦФ
79
Александр Плотников
ВР
3
Андрей Сидяев
ПЗ
Остались в запасе
8
Артемий Малеев
АП
5
Антон Пискунов
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
46
Егор Лунев
ВР
Главный тренер
Игорь Черний
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Черноморец - КАМАЗ
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Стадион:
Центральный
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