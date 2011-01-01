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    Александр Чихрадзе

    Вратарь
    Имя Александр
    Отчество Львович
    Фамилия Чихрадзе
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Нальчик
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 17 августа 1975 (47 лет)
    Рост 187
    Вес 82
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