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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Черноморец - Урал
Черноморец - Урал: обзор матча 12 августа 2011
Черноморец
12.08.2011, пятница, 19:30
Россия. ФНЛ, 21 тур
1 : 0
Завершен
Урал
42'
В. Бурмаков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Урал
Желтая карточка
А. Заболотный
Замена
П. Сикимич
️️️️
Б. Петрович
Замена
А. Дзейтов
️️️️
В. Аксютенко
Желтая карточка
М. Семакин
Желтая карточка
Е. Калешин
Желтая карточка
А. Ойеволе
Замена
Ж. Каратляшев
️️️️
В. Бурмаков
Желтая карточка
В. Гогберашвили
Желтая карточка
В. Земченков
Замена
А. Заболотный
️️️️
Н. Сафрониди
ГОЛ! 1:0!
В. Бурмаков
Замена
А. Абрамов
️️️️
И. Ершов
Замена
А. Данцев
️️️️
Е. Ятченко
20'
Красная карточка
И. Дранников
Желтая карточка
В. Бурмаков
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Александр Чихрадзе
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
23
Виктор Земченков
ЛП
88
Марат Ксанаев
ЦП
34
Андрей Ушенин
ЦП
15
Валентин Окорочков
ПП
99
Виталий Бурмаков
ЦФ
20
Владислав Аксютенко
ЦФ
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Урал
22
Игорь Кот
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
25
Андрей Бочков
ОП
11
Бранимир Петрович
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
Главный тренер
Юрий Матвеев
Черноморец
29
Алексей Абрамов
ЦП
8
Аслан Дзейтов
ЦП
10
Жумалдин Каратляшев
ЦФ
Урал
7
Александр Данцев
ЛЗ
81
Предраг Сикимич
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
3-5-2
1
Чихрадзе
15
Калешин
23
Калешин
22
Ершов
23
Земченков
87
Гогберашвили
88
Ксанаев
34
Ушенин
15
Окорочков
20
Аксютенко
99
Бурмаков
3-3-3
22
Кот
58
Ойеволе
34
Тумасян
15
Новиков
97
Ятченко
25
Бочков
70
Сафрониди
11
Петрович
27
Шатов
14
Семакин
22
Ершов
29
Абрамов
29
Абрамов
22
Ершов
99
Бурмаков
10
Каратляшев
10
Каратляшев
99
Бурмаков
20
Аксютенко
8
Дзейтов
8
Дзейтов
20
Аксютенко
97
Ятченко
7
Данцев
7
Данцев
97
Ятченко
11
Петрович
81
Сикимич
81
Сикимич
11
Петрович
70
Сафрониди
91
Заболотный
91
Заболотный
70
Сафрониди
Остались в запасе
Черноморец
Урал
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Главный тренер
Юрий Матвеев
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Главный тренер
Юрий Матвеев
Статистика матча Черноморец - Урал
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Эдуард Малый
(Волгоград)
Стадион:
Центральный
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