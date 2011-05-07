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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Черноморец
Балтика - Черноморец: обзор матча 07 мая 2011
Балтика
07.05.2011, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 8 тур
1 : 0
Завершен
Черноморец
87'
И. Завалий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Черноморец
Замена
Е. Крыштафович
️️️️
А. Гонежуков
+3
+2
Желтая карточка
М. Ксанаев
ГОЛ! 1:0!
И. Завалий
Желтая карточка
Д. Дорожкин
Замена
А. Тринитацкий
️️️️
Л. Кантонистов
Замена
Ж. Каратляшев
️️️️
П. Есиков
Замена
Ю. Роденков
️️️️
Е. Кузнецов
Замена
И. Завалий
️️️️
Д. Голубов
Замена
И. Ершов
️️️️
Р. Балов
Замена
Д. Дорожкин
️️️️
В. Бурмаков
Замена
А. Абрамов
️️️️
А. Засеев
Желтая карточка
Е. Кузнецов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
77
Александр Куканос
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
22
Евгений Кузнецов
ЦП
18
Максим Рафальскис
ЦП
6
Станислав Резников
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
78
Любомир Кантонистов
ЦП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
20
Азамат Гонежуков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Францев
Черноморец
1
Александр Чихрадзе
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
4
Андрей Отюцкий
ЦЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
7
Артур Миносян
ЛП
88
Марат Ксанаев
ЦП
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
25
Рустам Балов
ЦП
99
Виталий Бурмаков
ЦФ
15
Павел Есиков
ЦФ
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Балтика
1
Алексей Рогачев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
13
Валиабдула Магомедов
ЦП
17
Иван Завалий
ЦФ
93
Юрий Роденков
ЦФ
Черноморец
16
Александр Агапов
ВР
22
Иван Ершов
ПЗ
29
Алексей Абрамов
ЦП
8
Аслан Дзейтов
ЦП
10
Жумалдин Каратляшев
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
3-5-2
1
Колинько
85
Попов
55
Крючков
77
Куканос
18
Рафальскис
6
Резников
35
Романович
78
Кантонистов
22
Кузнецов
20
Гонежуков
85
Голубов
4-4-2
1
Чихрадзе
4
Отюцкий
23
Калешин
2
Засеев
15
Калешин
88
Ксанаев
9
Горбушин
25
Балов
7
Миносян
15
Есиков
99
Бурмаков
78
Кантонистов
10
Тринитацкий
10
Тринитацкий
78
Кантонистов
85
Голубов
17
Завалий
17
Завалий
85
Голубов
20
Гонежуков
5
Крыштафович
5
Крыштафович
20
Гонежуков
22
Кузнецов
93
Роденков
93
Роденков
22
Кузнецов
2
Засеев
29
Абрамов
29
Абрамов
2
Засеев
15
Есиков
10
Каратляшев
10
Каратляшев
15
Есиков
25
Балов
22
Ершов
22
Ершов
25
Балов
99
Бурмаков
13
Дорожкин
13
Дорожкин
99
Бурмаков
Остались в запасе
Балтика
Черноморец
13
Валиабдула Магомедов
ЦП
1
Алексей Рогачев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
Главный тренер
Сергей Францев
8
Аслан Дзейтов
ЦП
16
Александр Агапов
ВР
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Остались в запасе
13
Валиабдула Магомедов
ЦП
1
Алексей Рогачев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
Остались в запасе
8
Аслан Дзейтов
ЦП
16
Александр Агапов
ВР
Главный тренер
Сергей Францев
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Статистика матча Балтика - Черноморец
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Информация о матче
Главный судья:
Денис Шпилев
(Белгород)
Стадион:
Балтика
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