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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Черноморец
Луч - Черноморец: обзор матча 15 апреля 2011
Луч
15.04.2011, пятница, 12:00
Россия. ФНЛ, 3 тур
1 : 0
Завершен
Черноморец
12'
А. Алхазов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Черноморец
Замена
Х. Альмирон
️️️️
Ю. Газинский
Желтая карточка
П. Есиков
Замена
П. Есиков
️️️️
Д. Горбушин
Замена
А. Акопянц
️️️️
В. Свежов
Замена
А. Абрамов
️️️️
Р. Суродин
Замена
С. Овчинников
️️️️
А. Алхазов
Замена
Р. Славнов
️️️️
А. Жданов
Желтая карточка
И. Удалый
Желтая карточка
Б. Аджинджал
15'
Желтая карточка
А. Засеев
ГОЛ! 1:0!
А. Алхазов
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
70
Александр Котляров
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
5
Матия Кристич
ЦЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
22
Беслан Аджинджал
ЦП
9
Алексей Жданов
ЦФ
13
Александр Алхазов
ЦФ
Черноморец
1
Александр Чихрадзе
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
4
Андрей Отюцкий
ЦЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
7
Артур Миносян
ЛП
88
Марат Ксанаев
ЦП
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
20
Руслан Суродин
ЦП
34
Андрей Ушенин
ЦП
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Луч
19
Алексей Степанов
ВР
14
Хавьер Альмирон
ЦЗ
5
Юрий Дубровин
ПЗ
2
Артем Михеев
ЦП
36
Андрей Акопянц
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
26
Сергей Овчинников
ЦФ
Черноморец
16
Александр Агапов
ВР
55
Егор Тараканов
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
29
Алексей Абрамов
ЦП
8
Аслан Дзейтов
ЦП
15
Павел Есиков
ЦФ
10
Жумалдин Каратляшев
ЦФ
3-2-3-2
70
Котляров
3
Удалый
5
Кристич
23
Могилевский
2
Кренделев
13
Тимофеев
18
Газинский
6
Свежов
22
Аджинджал
13
Алхазов
9
Жданов
4-5-1
1
Чихрадзе
4
Отюцкий
2
Засеев
23
Калешин
15
Калешин
88
Ксанаев
9
Горбушин
20
Суродин
34
Ушенин
7
Миносян
13
Дорожкин
6
Свежов
36
Акопянц
36
Акопянц
6
Свежов
18
Газинский
14
Альмирон
14
Альмирон
18
Газинский
9
Жданов
4
Славнов
4
Славнов
9
Жданов
13
Алхазов
26
Овчинников
26
Овчинников
13
Алхазов
20
Суродин
29
Абрамов
29
Абрамов
20
Суродин
9
Горбушин
15
Есиков
15
Есиков
9
Горбушин
Остались в запасе
Луч
Черноморец
2
Артем Михеев
ЦП
19
Алексей Степанов
ВР
5
Юрий Дубровин
ПЗ
8
Аслан Дзейтов
ЦП
10
Жумалдин Каратляшев
ЦФ
16
Александр Агапов
ВР
55
Егор Тараканов
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Остались в запасе
2
Артем Михеев
ЦП
19
Алексей Степанов
ВР
5
Юрий Дубровин
ПЗ
Остались в запасе
8
Аслан Дзейтов
ЦП
10
Жумалдин Каратляшев
ЦФ
16
Александр Агапов
ВР
55
Егор Тараканов
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Статистика матча Луч - Черноморец
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Кузнецов
(Краснозаводск)
Стадион:
Динамо
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