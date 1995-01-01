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    Беслан Аджинджал

    Полузащитник
    Имя Беслан
    Отчество Алексеевич
    Фамилия Аджинджал
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Сухуми
    Гражданство
    Воспитаник «Динамо» (Гагра)
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 июня 1974 (48 лет)
    Рост 180
    Вес 74
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