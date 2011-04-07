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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Мордовия - Луч
Мордовия - Луч: обзор матча 07 апреля 2011
Мордовия
07.04.2011, четверг, 18:00
Россия. ФНЛ, 2 тур
1 : 1
Завершен
Луч
83'
А. Симчевич (П)
90+2'
А. Михеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Луч
+2
ГОЛ! 1:1!
А. Михеев
Желтая карточка
Д. Рыжов
Замена
А. Алхазов
️️️️
Ю. Газинский
Желтая карточка
Б. Аджинджал
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Симчевич
Желтая карточка
Ю. Кулешов
Желтая карточка
Э. Танделов
Замена
В. Свежов
️️️️
А. Акопянц
Замена
А. Михеев
️️️️
С. Овчинников
Замена
П. Дорохин
️️️️
М. Рогов
Замена
А. Герк
️️️️
Р. Мухаметшин
Замена
Д. Рыжов
️️️️
К. Панченко
Желтая карточка
С. Овчинников
Замена
Э. Танделов
️️️️
Р. Мухаметшин
Замена
А. Жданов
️️️️
А. Тихоновецкий
Желтая карточка
П. Степанец
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
25
Артур Нигматуллин
ВР
24
Константин Зайцев
ВР
87
Александр Симчевич
ЛЗ
8
Георгий Микадзе
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
30
Герсон Асеведо
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Луч
70
Александр Котляров
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
5
Матия Кристич
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
36
Андрей Акопянц
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
22
Беслан Аджинджал
ЦП
10
Александр Тихоновецкий
ЦФ
26
Сергей Овчинников
ЦФ
Мордовия
39
Евгений Фролов
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
66
Александр Дутов
ОП
17
Эльбрус Танделов
ЦП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
8
Анатолий Герк
ЦП
21
Павел Дорохин
ЦП
Луч
19
Алексей Степанов
ВР
14
Хавьер Альмирон
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
2
Артем Михеев
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
9
Алексей Жданов
ЦФ
13
Александр Алхазов
ЦФ
3-4-2
25
Нигматуллин
87
Симчевич
4
Степанец
8
Микадзе
9
Мухаметшин
30
Асеведо
40
Кулешов
31
Рогов
23
Мухаметшин
8
Панченко
3-2-3-2
70
Котляров
13
Тимофеев
23
Могилевский
5
Кристич
25
Семочко
2
Кренделев
36
Акопянц
18
Газинский
22
Аджинджал
26
Овчинников
10
Тихоновецкий
9
Мухаметшин
17
Танделов
17
Танделов
9
Мухаметшин
8
Панченко
63
Рыжов
63
Рыжов
8
Панченко
23
Мухаметшин
8
Герк
8
Герк
23
Мухаметшин
31
Рогов
21
Дорохин
21
Дорохин
31
Рогов
26
Овчинников
2
Михеев
2
Михеев
26
Овчинников
10
Тихоновецкий
9
Жданов
9
Жданов
10
Тихоновецкий
36
Акопянц
6
Свежов
6
Свежов
36
Акопянц
18
Газинский
13
Алхазов
13
Алхазов
18
Газинский
Остались в запасе
Мордовия
Луч
39
Евгений Фролов
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
66
Александр Дутов
ОП
Главный тренер
Федор Щербаченко
19
Алексей Степанов
ВР
14
Хавьер Альмирон
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
66
Александр Дутов
ОП
Остались в запасе
19
Алексей Степанов
ВР
14
Хавьер Альмирон
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Статистика матча Мордовия - Луч
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
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