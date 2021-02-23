Экс-игроку «Мордовии» Мухаметшину грозит до шести лет за создание сети незаконных казино

Бывший футболист и тренер «Мордовии» Руслан Мухаметшин обвиняется в незаконной организации и проведении азартных игр.
39-летний экс-футболист предстанет перед Ленинским районным судом республики Мордовия. Обвинения также предъявлены Денису Романову, шурину Мухаметшина, а также сыну бывшего замдиректора «Мордовии» Антону Кузенкову. По данным следствия, организаторы сети казино успели заработать 1,5 миллиона рублей.
Мухаметшину и другим фигурантам дела грозит до 6 лет колонии со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или иного дохода осужденного за последние пять лет. Бывший футболист вложил в развитие сети собственные средства. Сообщается, что подпольные казино функционировали в Ковылкине и Саранске.
- Будучи футболистом, он выступал за клуб с 2009 по 2013 год, с 2014 по 2016 и с 2017 по 2019 год.
- В 2019 году исполнял обязанности главного тренера «Мордовии».
Источник: «Столица С»