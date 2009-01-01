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    Экс-игроку «Мордовии» Мухаметшину грозит до шести лет за создание сети незаконных казино

    Бывший футболист и тренер «Мордовии» Руслан Мухаметшин обвиняется в незаконной организации и проведении азартных игр.

    39-летний экс-футболист предстанет перед Ленинским районным судом республики Мордовия. Обвинения также предъявлены Денису Романову, ​шурину Мухаметшина, а также сыну бывшего замдиректора «Мордовии» Антону Кузенкову. По данным следствия, организаторы сети казино успели заработать 1,5 миллиона рублей.

    Мухаметшину и другим фигурантам дела грозит до 6 лет колонии со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или иного дохода осужденного за последние пять лет. Бывший футболист вложил в развитие сети собственные средства. Сообщается, что подпольные казино функционировали в Ковылкине и Саранске.

    • Будучи футболистом, он выступал за клуб с 2009 по 2013 год, с 2014 по 2016 и с 2017 по 2019 год.
    • В 2019 году исполнял обязанности главного тренера «Мордовии».

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    Источник: «Столица С»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2700

      sobaka120982 8 минут назад

      НЕ понимаю ему что денег не хватало? Ну бл... они же бешеные деньги получают пока играют. Можно же себе на старость отложить???

      0
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      Рейтинг: +20153

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Высокие ставки. (((

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