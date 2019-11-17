Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Мордовия - Факел
Мордовия - Факел: обзор матча 17 ноября 2019
Мордовия
17.11.2019, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 24 тур
1 : 1
Завершен
Факел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Мордовия - Факел
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Информация о матче
Стадион:
Мордовия Арена
Новости команд
Все
Мордовия
Факел
Тренер «Акрона» определил, кто виноват в поражении от «Факела»
Вчера, 12:19
1
Биджиев прокомментировал первую победу во главе «Факела»
21 ноября
«Русский Холанд» из «Факела» выбыл до конца сезона
21 ноября
5
РПЛ. «Факел» впервые победил при Биджиеве, обыграв на выезде «Акрон» (2:0)
21 ноября
9
Обзор матча «Акрон» – «Факел» голы и лучшие моменты (Видео)
21 ноября
«Не хочу копаться в этом говне, но реально было похоже на сдачу»: экс-форвард «Мордовии» – о поражении 4:6 от ЦСКА
2023.11.21 20:20
2
Экс-форварда «Рубина» и «Мордовии» посадили в тюрьму на 1,5 года
2022.10.10 14:17
В «Торпедо» может перейти экс-игрок «Мордовии» Ле Таллек
2022.08.26 21:09
Директор «Мордовии»: «Как только чемпиона мира прошел, интерес к футболу закончился»
2021.03.01 14:57
5
Экс-игроку «Мордовии» Мухаметшину грозит до шести лет за создание сети незаконных казино
2021.02.23 14:05
3
Тренер «Акрона» определил, кто виноват в поражении от «Факела»
Вчера, 12:19
1
Биджиев прокомментировал первую победу во главе «Факела»
21 ноября
«Русский Холанд» из «Факела» выбыл до конца сезона
21 ноября
5
РПЛ. «Факел» впервые победил при Биджиеве, обыграв на выезде «Акрон» (2:0)
21 ноября
9
Обзор матча «Акрон» – «Факел» голы и лучшие моменты (Видео)
21 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+