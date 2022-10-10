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    Экс-форварда «Рубина» и «Мордовии» посадили в тюрьму на 1,5 года

    Бывший нападающий «Рубина» и «Мордовии» Руслан Мухаметшин приговорeн к 1,5 годам колонии общего режима.

    По информации «Столица С», 40-летнего тренера и трех его подельников признали виновным по делу об организации сети подпольных казино.

    Помимо тюремного заключения Мухаметшин был оштрафован на 800 тысяч рублей.

    • Будучи футболистом, Мухаметшин выступал за «Мордовию» с 2009 по 2013, с 2014 по 2016 и с 2017 по 2019-й год.
    • С 2013 по 2015-й год он играл за «Рубин».
    • В 2019 году он исполнял обязанности главного тренера «Мордовии».

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    Источник: «Столица С»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      roosylat 1 час назад

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      Рейтинг: +47

      яиссор 2 часа назад

      Хорошо пылил по 1-2 лигам. Эх, Руслан, Руслан..

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