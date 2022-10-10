Экс-форварда «Рубина» и «Мордовии» посадили в тюрьму на 1,5 года

Бывший нападающий «Рубина» и «Мордовии» Руслан Мухаметшин приговорeн к 1,5 годам колонии общего режима.

По информации «Столица С», 40-летнего тренера и трех его подельников признали виновным по делу об организации сети подпольных казино.

Помимо тюремного заключения Мухаметшин был оштрафован на 800 тысяч рублей.