Экс-форварда «Рубина» и «Мордовии» посадили в тюрьму на 1,5 года

Бывший нападающий «Рубина» и «Мордовии» Руслан Мухаметшин приговорeн к 1,5 годам колонии общего режима.
По информации «Столица С», 40-летнего тренера и трех его подельников признали виновным по делу об организации сети подпольных казино.
Помимо тюремного заключения Мухаметшин был оштрафован на 800 тысяч рублей.
- Будучи футболистом, Мухаметшин выступал за «Мордовию» с 2009 по 2013, с 2014 по 2016 и с 2017 по 2019-й год.
- С 2013 по 2015-й год он играл за «Рубин».
- В 2019 году он исполнял обязанности главного тренера «Мордовии».
Источник: «Столица С»