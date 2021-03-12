Сергеев побил рекорд результативности в одном сезоне ФНЛ

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев оформил дубль в матче с «Томью» (3:1).

В текущем розыгрыше ФНЛ игрок самарской команды забил 25 мячей в 26 встречах. Это новый рекорд турнира.

Сергеев превзошел достижение Кирилла Панченко, который в сезоне-2016/17 в составе «Динамо» отличился 24 раза в 34 играх.

Больше за один розыгрыш ФНЛ забивал только Руслан Мухаметшин из «Мордовии» – 31 гол в 50 матчах. Но в данном случае речь идет о переходном сезоне-2011/12, который длился полтора года, поэтому в расчет он не берется.