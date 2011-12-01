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    Сергеев побил рекорд результативности в одном сезоне ФНЛ

    Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев оформил дубль в матче с «Томью» (3:1).

    В текущем розыгрыше ФНЛ игрок самарской команды забил 25 мячей в 26 встречах. Это новый рекорд турнира.

    Сергеев превзошел достижение Кирилла Панченко, который в сезоне-2016/17 в составе «Динамо» отличился 24 раза в 34 играх.

    Больше за один розыгрыш ФНЛ забивал только Руслан Мухаметшин из «Мордовии» – 31 гол в 50 матчах. Но в данном случае речь идет о переходном сезоне-2011/12, который длился полтора года, поэтому в расчет он не берется.

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    Источник: Официальный твиттер ФНЛ

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    Сегодня, 14:44
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1724

      Алехсбургер. 15 минут назад

      КрыСы ,возвращайтесь скорей,пока очередного "соболева" у вас не оттяпал кто-то большой и всенародно любимый..

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      Рейтинг: +3314

      Черкизовский Кот 20 минут назад

      ФНЛ - это лишь очередное название лиги. Если брать в учёт статистику с 1992 года, то 38 голов Андрея Федькова в 2004 году ещё никто не превзошёл.

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