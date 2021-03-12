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Сергеев побил рекорд результативности в одном сезоне ФНЛ

12 марта 2021, 14:44
8

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев оформил дубль в матче с «Томью» (3:1).

В текущем розыгрыше ФНЛ игрок самарской команды забил 25 мячей в 26 встречах. Это новый рекорд турнира.

Сергеев превзошел достижение Кирилла Панченко, который в сезоне-2016/17 в составе «Динамо» отличился 24 раза в 34 играх.

Больше за один розыгрыш ФНЛ забивал только Руслан Мухаметшин из «Мордовии» – 31 гол в 50 матчах. Но в данном случае речь идет о переходном сезоне-2011/12, который длился полтора года, поэтому в расчет он не берется.

Источник: Официальный твиттер ФНЛ
Россия. ФНЛ Крылья Советов Панченко Кирилл Мухаметшин Руслан Сергеев Иван
Комментарии (8)
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Черкизовский Кот
1615551552
ФНЛ - это лишь очередное название лиги. Если брать в учёт статистику с 1992 года, то 38 голов Андрея Федькова в 2004 году ещё никто не превзошёл.
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Алехсбургер.
1615551882
КрыСы ,возвращайтесь скорей,пока очередного "соболева" у вас не оттяпал кто-то большой и всенародно любимый..
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oyabun
1615553196
Забивать в ФНЛ и забивать в РПЛ, это две совершенно разные истории. Панченко тоже в ФНЛ феерил, а по возвращении Динамо в РПЛ всё куда то пропало.
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isakkobelini
1615553968
не припомню такого что кто то из бомбардиров ФНЛ забивал много в РПЛ.
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paracetamol
1615559994
Вместо Зюбы в Зенит!
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