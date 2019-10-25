Мухаметшин назначен и.о. главного тренера «Мордовии»

Пресс-служба «Мордовии» объявила о смене главного тренера.

«По состоянию здоровья главный тренер «Мордовии» Марат Федорович Мустафин не может исполнять свои обязанности. До окончания летне-осенней части сезона исполнять обязанности главного тренера будет Руслан Наилевич Мухаметшин«, – говорится в заявлении саранского клуба.