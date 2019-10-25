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    Мухаметшин назначен и.о. главного тренера «Мордовии»

    Пресс-служба «Мордовии» объявила о смене главного тренера.

    «По состоянию здоровья главный тренер «Мордовии» Марат Федорович Мустафин не может исполнять свои обязанности. До окончания летне-осенней части сезона исполнять обязанности главного тренера будет Руслан Наилевич Мухаметшин«, – говорится в заявлении саранского клуба.

    • С начала сезона Мухаметшин был тренером нападающих «Мордовии».
    • Будучи футболистом, он выступал за клуб с 2009 по 2013 год, с 2014 по 2016 и с 2017 по 2019 год.
    • По итогам 19 туров саранцы занимают предпоследнее место в турнирной таблице ФНЛ.

    Источник: Официальный твиттер «Мордовии»

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    25.10.2019 15:59
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