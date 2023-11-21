«Не хочу копаться в этом говне, но реально было похоже на сдачу»: экс-форвард «Мордовии» – о поражении 4:6 от ЦСКА

Бывший нападающий «Мордовии» Евгений Луценко рассказал, считает ли он договорным матч с ЦСКА в 9-м туре РПЛ-2015/16.

– После Семина «Мордовию» возглавил Гордеев, при котором команда провела один из самых запоминающихся матчей в истории Премьер-лиги – 4:6 c ЦСКА. Как можно было уступить с таким счетом, ведя 3:0 после первого тайма?

= До сих пор нет ответа на этот вопрос. После матча я стоял под душем и не понимал, что произошло. Мне звонили знакомые футболисты «Зенита» и «Спартака»: «Вы че там, игры сдаете?»

Вот как можно пропустить 6 голов за 45 минут? В первом тайме какую-то непонятную красную получил Джало. Мы его предупреждали: «Аккуратней, у тебя уже есть желтая». Янник на тренировках-то в стыки не всегда шел, а тут решил срубить соперника.

У ЦСКА во втором тайме было 6 ударов – все залетели. Не хочу никого обвинять, но это реально было похоже на сдачу.

– И кто сдавал?

– Можно сейчас валить все на Джало – он же не в России. Но у меня нет уверенности, что это он. Если бы можно было потянуть за какие-то ниточки и понять, кто это был – я бы выяснил. Но оказалось, без шансов.

Смотришь повторы голов ЦСКА – вроде все по делу, никто из наших не поддается. Но я все равно не могу это понять и принять. И вроде бы состав был классический, никаких ребят со скамейки не ставили. Короче, не хочу копаться в этом говне.