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    • «Не хочу копаться в этом говне, но реально было похоже на сдачу»: экс-форвард «Мордовии» – о поражении 4:6 от ЦСКА

    «Не хочу копаться в этом говне, но реально было похоже на сдачу»: экс-форвард «Мордовии» – о поражении 4:6 от ЦСКА

    Бывший нападающий «Мордовии» Евгений Луценко рассказал, считает ли он договорным матч с ЦСКА в 9-м туре РПЛ-2015/16.

    – После Семина «Мордовию» возглавил Гордеев, при котором команда провела один из самых запоминающихся матчей в истории Премьер-лиги – 4:6 c ЦСКА. Как можно было уступить с таким счетом, ведя 3:0 после первого тайма?

    = До сих пор нет ответа на этот вопрос. После матча я стоял под душем и не понимал, что произошло. Мне звонили знакомые футболисты «Зенита» и «Спартака»: «Вы че там, игры сдаете?»

    Вот как можно пропустить 6 голов за 45 минут? В первом тайме какую-то непонятную красную получил Джало. Мы его предупреждали: «Аккуратней, у тебя уже есть желтая». Янник на тренировках-то в стыки не всегда шел, а тут решил срубить соперника.

    У ЦСКА во втором тайме было 6 ударов – все залетели. Не хочу никого обвинять, но это реально было похоже на сдачу.

    – И кто сдавал?

    – Можно сейчас валить все на Джало – он же не в России. Но у меня нет уверенности, что это он. Если бы можно было потянуть за какие-то ниточки и понять, кто это был – я бы выяснил. Но оказалось, без шансов.

    Смотришь повторы голов ЦСКА – вроде все по делу, никто из наших не поддается. Но я все равно не могу это понять и принять. И вроде бы состав был классический, никаких ребят со скамейки не ставили. Короче, не хочу копаться в этом говне.

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    Источник: Sport24

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    21.11.2023 20:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +124

      VPERDIV SPARTAK 4 часа назад

      Так сдали или нет ?))) Доцент ?)

      2
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      Рейтинг: +229

      WILDLING_HRUNDEL 4 часа назад

      Могла не могла...)) как бабка,намутил намудрил и не хочу ковыряться в этом)) ты нормальный вообще луценок?)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3497

      AZ 5 часов назад

      Посмотрел голы. Вратарь носатый мордовии реально матч сдал... почему ему штраф и дисквалификацию не дали?

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