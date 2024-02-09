Экс-форвард «Ростова» и «Динамо» закончил карьеру в 36 лет

Нападающий Евгений Луценко решил уйти из профессионального футбола.

Он оставался без команды с лета прошлого года.

– Все идет к тому, что не буду выступать как футболист, потому что предложения, которые мне поступали из Второй лиги, всерьез не рассматривал.

Присматривался к Первой лиге, это было интересно. Но в силу жизненных обстоятельств, связанных с семьей и бытом, выбрал семью, остался в Москве, никуда не поехал.

– Евгений Луценко завершил карьеру футболиста?

– Можно сказать, что да.

– Какую‑то лазейку оставляешь. Это психологический момент?

– Да, потому что тяжело сказать, что ты больше не будешь играть в футбол на профессиональном уровне.

– По уму все решил?

– Да.