Экс-форвард «Ростова» и «Динамо» закончил карьеру в 36 лет

Нападающий Евгений Луценко решил уйти из профессионального футбола.
Он оставался без команды с лета прошлого года.
– Все идет к тому, что не буду выступать как футболист, потому что предложения, которые мне поступали из Второй лиги, всерьез не рассматривал.
Присматривался к Первой лиге, это было интересно. Но в силу жизненных обстоятельств, связанных с семьей и бытом, выбрал семью, остался в Москве, никуда не поехал.
– Евгений Луценко завершил карьеру футболиста?
– Можно сказать, что да.
– Какую‑то лазейку оставляешь. Это психологический момент?
– Да, потому что тяжело сказать, что ты больше не будешь играть в футбол на профессиональном уровне.
– По уму все решил?
– Да.
- Луценко через 2 недели исполнится 37 лет.
- Его последним клубом стал тульский «Арсенал».
- Также форвард известен по выступлениям за «Торпедо», «Ростов», «Мордовию» и «Динамо».