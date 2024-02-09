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    Экс-форвард «Ростова» и «Динамо» закончил карьеру в 36 лет

    Нападающий Евгений Луценко решил уйти из профессионального футбола.

    Он оставался без команды с лета прошлого года.

    – Все идет к тому, что не буду выступать как футболист, потому что предложения, которые мне поступали из Второй лиги, всерьез не рассматривал.

    Присматривался к Первой лиге, это было интересно. Но в силу жизненных обстоятельств, связанных с семьей и бытом, выбрал семью, остался в Москве, никуда не поехал.

    – Евгений Луценко завершил карьеру футболиста?

    – Можно сказать, что да.

    – Какую‑то лазейку оставляешь. Это психологический момент?

    – Да, потому что тяжело сказать, что ты больше не будешь играть в футбол на профессиональном уровне.

    – По уму все решил?

    – Да.

    • Луценко через 2 недели исполнится 37 лет.
    • Его последним клубом стал тульский «Арсенал».
    • Также форвард известен по выступлениям за «Торпедо», «Ростов», «Мордовию» и «Динамо».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    09.02.2024 17:17
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