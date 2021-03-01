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    Директор «Мордовии»: «Как только чемпиона мира прошел, интерес к футболу закончился»

    Директор «Мордовии» Николай Левин назвал причины потери профессионального статуса саранского клуба.

    «Обещаний было много. Третий год пошeл, как я вернулся в клуб. Ситуация не улучшалась и не улучшается. К тяжeлой финансовой ситуации в целом по республике мы относимся с пониманием.

    Данное обстоятельство всегда спокойно воспринималось нашим коллективом. Всe тактично. Сор из избы не выносили. Всеми силами сохраняли родной клуб, как могли. Клуб с 60-летней историей. Нам обещали деньги, мы верили и ждали, влезали в долги.

    Последний раз, когда Владимир Дмитриевич пришeл на «Старт», спрашивал: «Почему вы не выигрываете? Что-то плохо играете!»

    Возникал вопрос, а смотрел ли он игру вообще? Вглядывался в лица футболистов. На поле выходили пацаны 2001 года рождения. Школьники на тот момент! Такие вот понятия.

    Пока чемпионат мира гремел, интерес к футболу был. Как только прошeл, все это сразу закончилось. Наши господа очень сильно нас подвели», – цитирует Левина «Чемпионат».

    • Клуб основан в 1961 году.
    • «Мордовия» дважды брала первенство ФНЛ.
    • В сезоне-2015/16 «Мордовия» выступала в РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.03.2021 14:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +83333

      zigbert 1 марта, 16:22

      А что вы хотели. Футбол во время ЧМ 2018 стал инструментом политики.

      1
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      Рейтинг: +11354

      Skull_Boy 1 марта, 15:01

      Ну правильно вы все бабки, которые выделяли, распилили и распихали по карманам вот и интерес прошел

      1
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