Директор «Мордовии»: «Как только чемпиона мира прошел, интерес к футболу закончился»

Директор «Мордовии» Николай Левин назвал причины потери профессионального статуса саранского клуба.

«Обещаний было много. Третий год пошeл, как я вернулся в клуб. Ситуация не улучшалась и не улучшается. К тяжeлой финансовой ситуации в целом по республике мы относимся с пониманием.

Данное обстоятельство всегда спокойно воспринималось нашим коллективом. Всe тактично. Сор из избы не выносили. Всеми силами сохраняли родной клуб, как могли. Клуб с 60-летней историей. Нам обещали деньги, мы верили и ждали, влезали в долги.

Последний раз, когда Владимир Дмитриевич пришeл на «Старт», спрашивал: «Почему вы не выигрываете? Что-то плохо играете!»

Возникал вопрос, а смотрел ли он игру вообще? Вглядывался в лица футболистов. На поле выходили пацаны 2001 года рождения. Школьники на тот момент! Такие вот понятия.

Пока чемпионат мира гремел, интерес к футболу был. Как только прошeл, все это сразу закончилось. Наши господа очень сильно нас подвели», – цитирует Левина «Чемпионат».