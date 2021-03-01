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  • Директор «Мордовии»: «Как только чемпиона мира прошел, интерес к футболу закончился»

Директор «Мордовии»: «Как только чемпиона мира прошел, интерес к футболу закончился»

1 марта 2021, 14:57
5

Директор «Мордовии» Николай Левин назвал причины потери профессионального статуса саранского клуба.

«Обещаний было много. Третий год пошeл, как я вернулся в клуб. Ситуация не улучшалась и не улучшается. К тяжeлой финансовой ситуации в целом по республике мы относимся с пониманием.

Данное обстоятельство всегда спокойно воспринималось нашим коллективом. Всe тактично. Сор из избы не выносили. Всеми силами сохраняли родной клуб, как могли. Клуб с 60-летней историей. Нам обещали деньги, мы верили и ждали, влезали в долги.

Последний раз, когда Владимир Дмитриевич пришeл на «Старт», спрашивал: «Почему вы не выигрываете? Что-то плохо играете!»

Возникал вопрос, а смотрел ли он игру вообще? Вглядывался в лица футболистов. На поле выходили пацаны 2001 года рождения. Школьники на тот момент! Такие вот понятия.

Пока чемпионат мира гремел, интерес к футболу был. Как только прошeл, все это сразу закончилось. Наши господа очень сильно нас подвели», – цитирует Левина «Чемпионат».

  • Клуб основан в 1961 году.
  • «Мордовия» дважды брала первенство ФНЛ.
  • В сезоне-2015/16 «Мордовия» выступала в РПЛ.

Источник: «Чемпионат»
Россия. ФНЛ Россия Мордовия
Комментарии (5)
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Skull_Boy
1614600077
Ну правильно вы все бабки, которые выделяли, распилили и распихали по карманам вот и интерес прошел
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zigbert
1614604920
А что вы хотели. Футбол во время ЧМ 2018 стал инструментом политики.
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inzek
1615073167
раз стадион построили, то муДко правильно решил. ибо я ему верю. ахахаахха
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portero
1615099809
Пока выделялись бабки из федерального бюджета было всем интересно их попилить....
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yorgenbarenz
1615626662
Всё лживо-фальшивое рухнуло.Эх-х,меркушатник....Надеялись столетиями жить за счёт других регионов?
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