Федор Щербаченко
Тренер
|Имя
|Федор
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Щербаченко
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|13 августа 1962
|Имя
|Федор
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Щербаченко
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|13 августа 1962
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Минск
|12
|6
|5
|1
|Дата
|Матч
|18.03.2022
|Минск
|0 : 1
|Динамо
|03.04.2022
|Витебск
|1 : 1
|Минск
|09.04.2022
|Минск
|1 : 0
|Торпедо-БелАЗ
|15.04.2022
|Слуцк
|2 : 4
|Минск
|23.04.2022
|Минск
|2 : 0
|Динамо-Брест
|01.05.2022
|Ислочь
|2 : 0
|Минск
|08.05.2022
|Минск
|3 : 2
|Неман
|14.05.2022
|Энергетик-БГУ
|2 : 0
|Минск
|20.05.2022
|Минск
|1 : 0
|Шахтер
|26.05.2022
|Минск
|2 : 0
|Арсенал
|19.06.2022
|Славия-Мозырь
|4 : 2
|Минск
|26.06.2022
|Минск
|2 : 4
|Белшина