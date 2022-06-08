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    Федор Щербаченко

    Тренер
    Имя Федор
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Щербаченко
    Гражданство Россия
    Дата рождения 13 августа 1962
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Минск 12 6 5 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    18.03.2022 Минск 0 : 1 Динамо
    03.04.2022 Витебск 1 : 1 Минск
    09.04.2022 Минск 1 : 0 Торпедо-БелАЗ
    15.04.2022 Слуцк 2 : 4 Минск
    23.04.2022 Минск 2 : 0 Динамо-Брест
    01.05.2022 Ислочь 2 : 0 Минск
    08.05.2022 Минск 3 : 2 Неман
    14.05.2022 Энергетик-БГУ 2 : 0 Минск
    20.05.2022 Минск 1 : 0 Шахтер
    26.05.2022 Минск 2 : 0 Арсенал
    19.06.2022 Славия-Мозырь 4 : 2 Минск
    26.06.2022 Минск 2 : 4 Белшина
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