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Щербаченко ждет увольнения Манчини из «Зенита» зимой

15 января 2018, 06:19
17

Бывший тренер «Кубани», «Мордовии» и «Ротора» Федор Щербаченко считает, что руководству «Зенита» стоит задуматься об увольнении Роберто Манчини уже этой зимой. По его словам, итальянец виноват в текущем положении команды.

После 20-ти туров «Зенит» делит вторую строчку в турнирной таблице РФПЛ со «Спартаком», отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь очков.

– Пресса сейчас то и дело отправляет нескольких игроков «Зенита» в другие клубы. На ваш взгляд, нужна сейчас в Петербурге масштабная чистка рядов или нет?

– У нас всегда возникают ассоциации с чисткой рядов, когда команда не добивается того результата, которого от нее ждут.

«Зенит», в отличие от «Спартака» и тем более от ЦСКА, идет по скользкому пути и постоянно шарахается, то за 60 миллионов евро покупая Халка, то приобретая пачку аргентинцев, а игра команды при этом особо не меняется. Также текущая ситуация – следствие слабой тренерской позиции Манчини, до прихода которого мы зачастую видели в исполнении игроков нашей сборной хорошую игру. Я думаю, «Зениту» надо задуматься не о чистке рядов футболистов, а о смене главного тренера.

– К тому же Манчини как раз сватают в сборные Италии и Австралии.

– «Зенит» от ухода Манчини в игровом плане ничего не потеряет. Только надо будет, если это произойдет, правильно подобрать ему замену – гнаться не за именем специалиста, а за системностью его работы. В качестве примера я могу привести Карреру, который, в отличие от Эмери, добился в «Спартаке» успеха благодаря своей более жесткой тренерской руке. А в чем фишка Эмери, я, честно говоря, до сих пор понять не могу.

– Манчини надо увольнять уже сейчас или стоит подождать лета?

– Мы не знаем, какие сейчас взаимоотношения между ним и руководством клуба. Если они очень теплые и в Манчини видят перспективу, то сезон, наверное, продолжат с ним. А если руководство за минувшие полгода уже поняло, что Манчини не наладил необходимую игру и атмосферу, то зачем тогда терять время? Лучше в таком случае провести весну с прицелом на лето и осень – команда раньше познакомится с требованиями нового специалиста и начнет следующий сезон уже не с нуля.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто Щербаченко Федор
Комментарии (17)
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lotsman
1515989360
Он думает так, или ждёт? Господи, занимайтесь вы своими делами, Зенит как нибудь и без вас разберётся со своими.
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mamba9090909
1515989876
ОБАЛДЕТЬ!!! Журналист "Спорт уик-энд" спрашивает у БЫВШЕГО тренера клубов "Ротор" и "Кубань", о делах в Зените!!!! Видимо в самом Зените его послали подальше, с такими вопросами.
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InterMilLano1908
1515991815
Бред... Под Манчини уже купили состав и его никто зимой увольнять не будет...
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Артурка32
1515993920
"...По его словам, итальянец виноват в текущем положении команды..." - народ, с каких пор второе место хреновое положение??? остальные команды (кроме Локо) получается вообще тогда в сраке?)))
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vladimir-7
1515996033
Щербаченко призывает Зенит сейчас опустить руки и перестать бороться не только за чемпионство, но и за призовые места в ПЛ и заняться прямо сейчас решением только внутренних вопросов( сменой тренера). Однако, думаю, что руководство Зенита думает иначе и мобилизует игроков на продолжение борьбы за золото.
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77SAM
1515997448
Ну, 3,14здец, наверное сам решил пристроится ....
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Опорник84
1515998551
Какая-то ерунда, у Зины не все так плохо, еще и Локо можно догнать,ну если повезет и Спартак позволит! Думаю Манчини до конца сезона доработает, а там игра команды скажет все за себя!
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raptor62
1516001524
слушаешь этих тренеров и диву даешься, я согласен с ним про манчуню ничего выдающегося даже с топ командами не добился,да к немытым приехал чисто за баблом,но и с футболеров-милианеров надо спросить за их игру и кривые ноги.
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Garrincha58
1516001974
хоть один человек сказал правду, Манчини тренеришко еще тот
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Полная Канистра
1516015193
людей не обманешь что творится в болоте лучше раньше провести чистку от тины чтобы превратить болото в озеро
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