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    Щербаченко ждет увольнения Манчини из «Зенита» зимой

    Бывший тренер «Кубани», «Мордовии» и «Ротора» Федор Щербаченко считает, что руководству «Зенита» стоит задуматься об увольнении Роберто Манчини уже этой зимой. По его словам, итальянец виноват в текущем положении команды.

    После 20-ти туров «Зенит» делит вторую строчку в турнирной таблице РФПЛ со «Спартаком», отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь очков.

    – Пресса сейчас то и дело отправляет нескольких игроков «Зенита» в другие клубы. На ваш взгляд, нужна сейчас в Петербурге масштабная чистка рядов или нет?

    – У нас всегда возникают ассоциации с чисткой рядов, когда команда не добивается того результата, которого от нее ждут.

    «Зенит», в отличие от «Спартака» и тем более от ЦСКА, идет по скользкому пути и постоянно шарахается, то за 60 миллионов евро покупая Халка, то приобретая пачку аргентинцев, а игра команды при этом особо не меняется. Также текущая ситуация – следствие слабой тренерской позиции Манчини, до прихода которого мы зачастую видели в исполнении игроков нашей сборной хорошую игру. Я думаю, «Зениту» надо задуматься не о чистке рядов футболистов, а о смене главного тренера.

    – К тому же Манчини как раз сватают в сборные Италии и Австралии.

    – «Зенит» от ухода Манчини в игровом плане ничего не потеряет. Только надо будет, если это произойдет, правильно подобрать ему замену – гнаться не за именем специалиста, а за системностью его работы. В качестве примера я могу привести Карреру, который, в отличие от Эмери, добился в «Спартаке» успеха благодаря своей более жесткой тренерской руке. А в чем фишка Эмери, я, честно говоря, до сих пор понять не могу.

    – Манчини надо увольнять уже сейчас или стоит подождать лета?

    – Мы не знаем, какие сейчас взаимоотношения между ним и руководством клуба. Если они очень теплые и в Манчини видят перспективу, то сезон, наверное, продолжат с ним. А если руководство за минувшие полгода уже поняло, что Манчини не наладил необходимую игру и атмосферу, то зачем тогда терять время? Лучше в таком случае провести весну с прицелом на лето и осень – команда раньше познакомится с требованиями нового специалиста и начнет следующий сезон уже не с нуля.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    15.01.2018 06:19
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 15 января 2018, 14:19

      людей не обманешь что творится в болоте лучше раньше провести чистку от тины чтобы превратить болото в озеро

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 января 2018, 10:39

      хоть один человек сказал правду, Манчини тренеришко еще тот

      4
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      Рейтинг: +51

      raptor62 15 января 2018, 10:32

      слушаешь этих тренеров и диву даешься, я согласен с ним про манчуню ничего
      выдающегося даже с топ командами не добился,да к немытым приехал чисто
      за баблом,но и с футболеров-милианеров надо спросить за их игру и кривые ноги.

      1
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 15 января 2018, 09:42

      Какая-то ерунда, у Зины не все так плохо, еще и Локо можно догнать,ну если повезет и Спартак позволит! Думаю Манчини до конца сезона доработает, а там игра команды скажет все за себя!

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      Рейтинг: +459

      77SAM 15 января 2018, 09:24

      Ну, 3,14здец, наверное сам решил пристроится ....

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 января 2018, 09:00

      Щербаченко призывает Зенит сейчас опустить руки и перестать бороться
      не только за чемпионство, но и за призовые места в ПЛ и заняться прямо
      сейчас решением только внутренних вопросов( сменой тренера). Однако,
      думаю, что руководство Зенита думает иначе и мобилизует игроков на
      продолжение борьбы за золото.

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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 15 января 2018, 08:25

      "...По его словам, итальянец виноват в текущем положении команды..." - народ, с каких пор второе место хреновое положение??? остальные команды (кроме Локо) получается вообще тогда в сраке?)))

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      Рейтинг: +1534

      Evgeniy32 > Артурка32 15 января 2018, 09:12

      Согласен. Хотим всего и сразу, а так не бывает. Взять к примеру Манчестер Сити, в предыдущем сезоне команда строилась, а что сейчас? Ответ ясен! У нас в России не любят ждать, думают что всё можно купить.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Артурка32 15 января 2018, 10:37

      второе место? вы что братец смеетесь если бы это второе место занимал сейчас Амкар или Урал вот тогда и можно говорить а это те кто вкладывает огромные деньги в игроков тренеров в инфраструктуру и занимать второе место да еще и до сих пор команда не показывает хотя бы нормальной игры это просто провал и позор!

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Evgeniy32 15 января 2018, 10:38

      ждите еще 16 лет как ждал Спартак вы это хотите?

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      Рейтинг: +1534

      Evgeniy32 > Garrincha58 15 января 2018, 15:11

      Это лично твоё мнение, лично я не вижу на данный момент какой то катастрофы.

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 15 января 2018, 08:22

      Щербаченко не терпится сменить Манчини .Оно и понятно,когда человек знает,как догнать Локомотив.

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 15 января 2018, 08:22

      Каррера добился успеха в Спартаке в отличие от Эмери,где сейчас Эмери и что он сделал после Спартака все знают,сравнил хер с пальцем.Проблема как раз в игроках Зенита,а не в тренере.

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      Рейтинг: +4934

      polt 15 января 2018, 08:16

      Не уволят, боясь признать свой очередной прокол с выбором тренера и заплатив при этом кучу бабок.

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