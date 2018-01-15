Щербаченко ждет увольнения Манчини из «Зенита» зимой

Бывший тренер «Кубани», «Мордовии» и «Ротора» Федор Щербаченко считает, что руководству «Зенита» стоит задуматься об увольнении Роберто Манчини уже этой зимой. По его словам, итальянец виноват в текущем положении команды.

После 20-ти туров «Зенит» делит вторую строчку в турнирной таблице РФПЛ со «Спартаком», отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь очков.

– Пресса сейчас то и дело отправляет нескольких игроков «Зенита» в другие клубы. На ваш взгляд, нужна сейчас в Петербурге масштабная чистка рядов или нет?

– У нас всегда возникают ассоциации с чисткой рядов, когда команда не добивается того результата, которого от нее ждут.

«Зенит», в отличие от «Спартака» и тем более от ЦСКА, идет по скользкому пути и постоянно шарахается, то за 60 миллионов евро покупая Халка, то приобретая пачку аргентинцев, а игра команды при этом особо не меняется. Также текущая ситуация – следствие слабой тренерской позиции Манчини, до прихода которого мы зачастую видели в исполнении игроков нашей сборной хорошую игру. Я думаю, «Зениту» надо задуматься не о чистке рядов футболистов, а о смене главного тренера.

– К тому же Манчини как раз сватают в сборные Италии и Австралии.

– «Зенит» от ухода Манчини в игровом плане ничего не потеряет. Только надо будет, если это произойдет, правильно подобрать ему замену – гнаться не за именем специалиста, а за системностью его работы. В качестве примера я могу привести Карреру, который, в отличие от Эмери, добился в «Спартаке» успеха благодаря своей более жесткой тренерской руке. А в чем фишка Эмери, я, честно говоря, до сих пор понять не могу.

– Манчини надо увольнять уже сейчас или стоит подождать лета?

– Мы не знаем, какие сейчас взаимоотношения между ним и руководством клуба. Если они очень теплые и в Манчини видят перспективу, то сезон, наверное, продолжат с ним. А если руководство за минувшие полгода уже поняло, что Манчини не наладил необходимую игру и атмосферу, то зачем тогда терять время? Лучше в таком случае провести весну с прицелом на лето и осень – команда раньше познакомится с требованиями нового специалиста и начнет следующий сезон уже не с нуля.