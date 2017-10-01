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  • Щербаченко: «Дзюба не стал обвинять всех в несправедливости по отношению к нему, это говорит о многом»

Щербаченко: «Дзюба не стал обвинять всех в несправедливости по отношению к нему, это говорит о многом»

1 октября 2017, 10:14
13

Российский тренер Федор Щербаченко считает, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба находится на правильном пути. По его словам, в скором времени у форварда прервется голевая засуха.

В текущем сезоне 29-летний футболист провел восемь матчей в Премьер-лиге, не отметившись в них результативными действиями.

– Дзюба в сборную России на матчи с Южной Кореей и Ираном не вызван. Какие выводы?

– Я думаю, что еще чуть-чуть – и Черчесов Дзюбу бы вызвал. Артему немного не хватило поступательного движения, а в том, что он находится на правильном пути, сомнений у меня нет. Дзюба не опустил руки и не стал обвинять всех и вся в несправедливости по отношению к нему, это говорит о многом.

– Дзюба, хоть и стал играть за «Зенит» больше, забивает все равно мало. Это проблема?

– Игра «Зенита» сегодня не заточена под Артема, и в нынешней схеме команды ему может быть легче просто помогать партнерам и отвлекать внимание соперников на себя. То есть Дзюбе необязательно забивать или делать голевые передачи. Все обращают внимание в первую очередь на тех, кто отмечается результативными действиями, а те, кто выполняет черновую работу, заметны меньше. Вот Дзюба сейчас как раз делает много черновой работы.

– То есть он поменял свое амплуа?

– Нет, просто бывают такие периоды, когда нужно перетерпеть голевую засуху. Повторюсь: Дзюбе нужно приносить своей команде пользу, и он ее приносит.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Щербаченко Федор
Комментарии (13)
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Garrincha58
1506843235
оставьте вы уже его в покое
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Полная Канистра
1506844647
какие могут быть голы от него если он игрок на 5 минут в конце матча выходит Засуха продолжится до конца сезона
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Спартач_навсегда
1506845247
так бы сделал каждый нормальный человек,что здесь такого героического?)) зюбка зюбка ,пофиг на этого иуду
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BarStep
1506846817
А кого он тренирует..., Федор Щербаченко?
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ilichkadr
1506847290
В сезоне 2011/2012 гг., возглавлял ФК «Мордовия». В 2013 году возглавлял Ротор.
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paracetamol
1506847903
Черчес тупой, так что его решения - бред пациента известной больницы. И куда Мутко смотрит...?
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RedWhiteFans2
1506856426
На голы его прорвет вряд ли, а вот словесный понос от него дождемся и не раз
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DOCTOR PENALTY
1506856823
Артём понял, что конкуренцию уже не выиграет при этом составе, поезд ушёл. Едет на административном ресурсе, за всех кандидатов в сборную Мутко пока хлопочет.После ЧМ Дзюбе в Зените делать будет нечего.
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