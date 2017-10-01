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    Щербаченко: «Дзюба не стал обвинять всех в несправедливости по отношению к нему, это говорит о многом»

    Российский тренер Федор Щербаченко считает, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба находится на правильном пути. По его словам, в скором времени у форварда прервется голевая засуха.

    В текущем сезоне 29-летний футболист провел восемь матчей в Премьер-лиге, не отметившись в них результативными действиями.

    – Дзюба в сборную России на матчи с Южной Кореей и Ираном не вызван. Какие выводы?

    – Я думаю, что еще чуть-чуть – и Черчесов Дзюбу бы вызвал. Артему немного не хватило поступательного движения, а в том, что он находится на правильном пути, сомнений у меня нет. Дзюба не опустил руки и не стал обвинять всех и вся в несправедливости по отношению к нему, это говорит о многом.

    – Дзюба, хоть и стал играть за «Зенит» больше, забивает все равно мало. Это проблема?

    – Игра «Зенита» сегодня не заточена под Артема, и в нынешней схеме команды ему может быть легче просто помогать партнерам и отвлекать внимание соперников на себя. То есть Дзюбе необязательно забивать или делать голевые передачи. Все обращают внимание в первую очередь на тех, кто отмечается результативными действиями, а те, кто выполняет черновую работу, заметны меньше. Вот Дзюба сейчас как раз делает много черновой работы.

    – То есть он поменял свое амплуа?

    – Нет, просто бывают такие периоды, когда нужно перетерпеть голевую засуху. Повторюсь: Дзюбе нужно приносить своей команде пользу, и он ее приносит.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    01.10.2017 10:14
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 1 октября 2017, 14:20

      Артём понял, что конкуренцию уже не выиграет при этом составе, поезд ушёл. Едет на административном ресурсе, за всех кандидатов в сборную Мутко пока хлопочет.После ЧМ Дзюбе в Зените делать будет нечего.

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 1 октября 2017, 14:13

      На голы его прорвет вряд ли, а вот словесный понос от него дождемся и не раз

      0
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      Рейтинг: +17981

      paracetamol 1 октября 2017, 11:51

      Черчес тупой, так что его решения - бред пациента известной больницы. И куда Мутко смотрит...?

      2
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      Рейтинг: +18222

      ilichkadr 1 октября 2017, 11:41

      В сезоне 2011/2012 гг., возглавлял ФК «Мордовия». В 2013 году возглавлял Ротор.

      0
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      Рейтинг: +17981

      paracetamol > ilichkadr 1 октября 2017, 11:52

      Неудачно возглавлял, добавим.

      0
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      Рейтинг: +18222

      ilichkadr > paracetamol 1 октября 2017, 12:38

      Ну, почему же неудачно? Для ФНЛ очень даже не плохо. Мордовию в премьер-лигу вывел именно Щербаченко. Понадобилось 3 сезона.

      0
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      Рейтинг: +7867

      BarStep 1 октября 2017, 11:33

      А кого он тренирует..., Федор Щербаченко?

      0
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      Рейтинг: +17981

      paracetamol > BarStep 1 октября 2017, 11:52

      СДЮШОР г. Мухосранска.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18222

      ilichkadr > BarStep 1 октября 2017, 12:44

      Сейчас тренирует казахстанский Кайсар.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 1 октября 2017, 11:07

      так бы сделал каждый нормальный человек,что здесь такого героического?)) зюбка зюбка ,пофиг на этого иуду

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 1 октября 2017, 10:57

      какие могут быть голы от него если он игрок на 5 минут в конце матча выходит Засуха продолжится до конца сезона

      2
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 1 октября 2017, 10:33

      оставьте вы уже его в покое

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      Рейтинг: +6913

      батог > Garrincha58 1 октября 2017, 11:28

      Согласен, это не лечится!

      2
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