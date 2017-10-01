Щербаченко: «Дзюба не стал обвинять всех в несправедливости по отношению к нему, это говорит о многом»

Российский тренер Федор Щербаченко считает, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба находится на правильном пути. По его словам, в скором времени у форварда прервется голевая засуха.

В текущем сезоне 29-летний футболист провел восемь матчей в Премьер-лиге, не отметившись в них результативными действиями.

– Дзюба в сборную России на матчи с Южной Кореей и Ираном не вызван. Какие выводы?

– Я думаю, что еще чуть-чуть – и Черчесов Дзюбу бы вызвал. Артему немного не хватило поступательного движения, а в том, что он находится на правильном пути, сомнений у меня нет. Дзюба не опустил руки и не стал обвинять всех и вся в несправедливости по отношению к нему, это говорит о многом.

– Дзюба, хоть и стал играть за «Зенит» больше, забивает все равно мало. Это проблема?

– Игра «Зенита» сегодня не заточена под Артема, и в нынешней схеме команды ему может быть легче просто помогать партнерам и отвлекать внимание соперников на себя. То есть Дзюбе необязательно забивать или делать голевые передачи. Все обращают внимание в первую очередь на тех, кто отмечается результативными действиями, а те, кто выполняет черновую работу, заметны меньше. Вот Дзюба сейчас как раз делает много черновой работы.

– То есть он поменял свое амплуа?

– Нет, просто бывают такие периоды, когда нужно перетерпеть голевую засуху. Повторюсь: Дзюбе нужно приносить своей команде пользу, и он ее приносит.