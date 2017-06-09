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  • Щербаченко считает, что главная проблема сборной России – центр обороны

Щербаченко считает, что главная проблема сборной России – центр обороны

9 июня 2017, 01:15
1

Российский тренер Федор Щербаченко поделился ожиданиями от предстоящей контрольной встречи сборной России против Чили, а также подвел итоги матча против Венгрии (3:0).

«Уже много было сказано по поводу игры с венграми. Сборная добилась положительного результата. Прежде всего, победа важна в психологическом плане. Игра подопечных Черчесова в то же время вызвала немало вопросов, но я хочу заострить внимание на двух вещах. Считаю, мы увидели целостную команду, которая четко выполняет тренерские установки.

Однако могу согласиться со словами Александра Бухарова после матча. Форвард справедливо заметил, что не очень получался выход из обороны в атаку. Да, отдельные контратаки удавались, но какой-то целостной картины не было. Еще одна проблема – зачастую защитники располагались высоко, стараясь сохранить компактность. И венгры выполняли длинные и короткие передачи им за спину, которые приводили к очень опасным моментам, в том числе и к выходам один на один.

Более квалифицированные игроки, с которыми мы в дальнейшем встретимся, могут не простить таких ошибок. Возможно, нам бы хотелось видеть от сборной более агрессивной игры. Но нужно понимать еще и то, что команда вышла из-под нагрузок. Потому и не хватало свежести, техничного, веселого футбола. И, конечно, главная проблема этой сборной – центр обороны. Хотя ребят сейчас сложно винить, они впервые играли в таком сочетании. С Чили однозначно будет сложнее, чем с Венгрией. Но вне зависимости от результата сборная находится на правильном пути. Игра улучшается», – сказал специалист.

Встреча Россия – Чили состоится 9 июня в 19:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Товарищеские матчи Россия Чили Бухаров Александр Черчесов Станислав Щербаченко Федор
Комментарии (1)
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Dominator777
1496989547
Чили и Венгрия - совершенно разные команды по стилю и уровню игры, мастерстве и техническом оснащении, как отдельных игроков, так и команды в целом. Южноамериканцы играют в быстрый, техничный, атакующий футбол и насколько плоха (хороша) наша защита, а особенно центр - можно судить по этому матчу.
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