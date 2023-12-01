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    • Экс-тренер «Мордовии» в РПЛ объяснил, при каком условии «Спартаку» нужно менять Абаскаля

    Экс-тренер «Мордовии» в РПЛ объяснил, при каком условии «Спартаку» нужно менять Абаскаля

    Бывший наставник «Балтики», «Кубани», «Мордовии» и «Ротора» Федор Щербаченко высказался об игре московского «Спартака» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с «Оренбургом» (0:1).

    – Как оцените игру «Спартака» в выездном кубковом матче с «Оренбургом»? Все-таки у гостей стартовый состав был более основной, хоть и отсутствовал Промес.

    – Кубок – очень важный турнир для клубов, и несмотря на ротацию, команды обычно выходят на матчи в нем с большим желанием победить. Действительно, у «Оренбурга» многие основные игроки остались в запасе, а у «Спартака» состав где-то на 90 процентов был приближен к основному.

    Но то, что «Спартак» продемонстрировал в первом тайме, свидетельствует о полной деградации футбола народной команды.

    – Каковы причины этого?

    – Во-первых, был виден недонастрой спартаковцев. Во-вторых, Абаскаль не подвел команду в оптимальном состоянии к конкретной игре. С «Оренбургом» «Спартак» сыграл в среду, а с «Балтикой» до этого – в субботу. Когда проводишь матчи через три дня на четвертый, это нормальная пауза для восстановления. Однако вся страна увидела в исполнении «Спартака» очень трудно перевариваемую игру.

    В очередной раз появились сомнения в квалификации Абаскаля. Так получается, что испанские тренеры в России сейчас модные, но не особо эффективные. Деограсия еще более-менее держится на плаву с «Оренбургом», а «Родина» пробуксовывает с Артигой, хотя футболисты там хорошие и деньги выделены немалые.

    – Как считаете, «Спартак» оставит Абаскаля на весеннюю часть сезона?

    – Смотря какие задачи ставятся перед командой. Если они не жесткие, если нет цели стать чемпионом или попасть в двойку-тройку, если руководство устраивает, что команда топчется на подступах к призерам, тогда Абаскаля оставят. Но если в «Спартаке» хотят решать самые высокие задачи, то Абаскаля надо менять.

    • «Спартак» занимает четвертое место в нынешнем сезоне РПЛ с 27 очками после 16 туров.
    • Абаскаль возглавил команду в 2022 году и выиграл с командой бронзовые медали по итогам сезона-2022/23.

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    Источник: Евро-Футбол.Ру

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    01.12.2023 11:41
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +32072

      JTherry 1 декабря, 12:59

      особенно забавно слушать "советы" тренеров, выгнанных из всех клубов и никогда ничего не выигравших за всю свою убогую карьеру, кроме упреков от болельщиков и посылания нахер владельцами клубов за "полную деградацию" клубов, в которых они "порулили"...) пламенный привет тухленькому газпрём-источнику..!

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