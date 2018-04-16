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    Щербаченко: «Григорян опасается, что его могут убить. Он боится и за жизнь членов своей семьи»

    Бывший главный тренер саранской «Мордовии» Федор Щербаченко прокомментировал взаимоотношения фанатов владивостокского «Луча-Энергии» и главного тренера команды Александра Григоряна.

    «Очень плохо, когда по той или иной причине начинают из матча в матч проводить, мягко говоря, некрасивые и безобразные акции. Дело дошло до угроз и оскорблений. В этой ситуации необходимо вмешиваться футбольному и правовому сообществу, а также службе безопасности клуба. Я прекрасно понимаю, что это все непросто сделать.

    Единственный выход – это, наверное, руководителям и работникам клуба, а также ФНЛ и РФС проявить инициативу, организовать встречу противодействующих сторон. И в спокойном режиме высказаться, потому что ситуации никуда не годится. Она не для футбола, не для правого статуса человека. Расклеивание гадких листовок – я не знаю, что этим движет. Если это только уход Григоряна с поста главного тренера, это можно сделать по-другому.

    Знаю кучу примеров, когда болельщики обращением к руководству, встречами и в социальных сетях в цивилизованно решают это все, но не таким способом, выходя за рамки. Это ненормально, когда человек боится за себя и за жизнь своей семьи», – сказал Щербаченко.

    «Луч-Энергия» идет в очке от зоны вылета из ФНЛ.

    Источник: Sport24

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    16.04.2018 22:08
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 апреля 2018, 10:28

      правильно, хоть Григорян и не подарок но так поступать низко и мерзко.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 17 апреля 2018, 07:13

      Пустой тренер,как и подавляющее большинство коллег отечественного производства

      0
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 16 апреля 2018, 23:33

      Не можешь с**ть,не мучай ж**у.Люди во Владивостоке простые...Работяги.Им без футбола никак нельзя.А этот прости Господи гастролер.

      1
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      Рейтинг: +8828

      vladik12 16 апреля 2018, 22:44

      Видимо, фанатье во Владике совсем отбитое.

      -1
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