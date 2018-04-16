Щербаченко: «Григорян опасается, что его могут убить. Он боится и за жизнь членов своей семьи»

Бывший главный тренер саранской «Мордовии» Федор Щербаченко прокомментировал взаимоотношения фанатов владивостокского «Луча-Энергии» и главного тренера команды Александра Григоряна.

«Очень плохо, когда по той или иной причине начинают из матча в матч проводить, мягко говоря, некрасивые и безобразные акции. Дело дошло до угроз и оскорблений. В этой ситуации необходимо вмешиваться футбольному и правовому сообществу, а также службе безопасности клуба. Я прекрасно понимаю, что это все непросто сделать.

Единственный выход – это, наверное, руководителям и работникам клуба, а также ФНЛ и РФС проявить инициативу, организовать встречу противодействующих сторон. И в спокойном режиме высказаться, потому что ситуации никуда не годится. Она не для футбола, не для правого статуса человека. Расклеивание гадких листовок – я не знаю, что этим движет. Если это только уход Григоряна с поста главного тренера, это можно сделать по-другому.

Знаю кучу примеров, когда болельщики обращением к руководству, встречами и в социальных сетях в цивилизованно решают это все, но не таким способом, выходя за рамки. Это ненормально, когда человек боится за себя и за жизнь своей семьи», – сказал Щербаченко.

«Луч-Энергия» идет в очке от зоны вылета из ФНЛ.