Назван основной кандидат на пост главного тренера «Ахмата»

Основным кандидатом на пост главного тренера «Ахмата» является Александр Сторожук. Сейчас тренер находится на действующем контракте с «Арсеналом». Стороны пока не могут договориться о компенсации.
Тульский клуб, в свою очередь, контактирует с потенциальными кандидатами на смену Сторожуку. Среди них есть Ильдар Ахметзянов, который тренирует «КАМАЗ», Дмитрий Пятибратов и Мирослав Ромащенко.
- 43-летний Сторожук в 2022 году был главным тренером «Краснодара».
- «Ахмат» остался без главного тренера после ухода Сергея Ташуева с этого поста по итогам первого стыкового матча за место в РПЛ с «Уралом» (1:2). К ответной игре, в которой грозненцы победили со счетом 2:0, команду готовил Федор Щербаченко.
Источник: Metaratings.ru