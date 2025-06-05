Назван основной кандидат на пост главного тренера «Ахмата»

Основным кандидатом на пост главного тренера «Ахмата» является Александр Сторожук. Сейчас тренер находится на действующем контракте с «Арсеналом». Стороны пока не могут договориться о компенсации.

Тульский клуб, в свою очередь, контактирует с потенциальными кандидатами на смену Сторожуку. Среди них есть Ильдар Ахметзянов, который тренирует «КАМАЗ», Дмитрий Пятибратов и Мирослав Ромащенко.