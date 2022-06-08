Щербаченко: «Руки прочь от «Факела»! В СМИ идет какая-то непонятная кампания»

Бывший главный тренер «Ротора» и «Мордовии» Федор Щербаченко поддержал «Факел», которому могут не выдать лицензию для выступления в РПЛ.

– В последнее время упорно ходят разговоры, что «Факел» не допустят до участия в РПЛ из-за проблем со стадионом, а вместо Воронежа сыграет «Уфа».

– Да, я читал... Какая-то кампания в СМИ непонятная идет. Сегодня увидел фотографии стадиона в Воронеже, которые опубликовал известный комментатор Нагучев. Роман еще добавил: не дай Бог, если «Факел» на таком стадионе будет выступать в Премьер-лиге.

Что хочется в этой связи сказать. Люди, которые не жили и не работали в регионах, просто не понимают всей специфики. В провинции футбол является социальным проектом. Содержать футбольный клуб – значит, решать весьма серьезные проблемы финансового, организационного характера. Да и попробуй в регионе мгновенно улучши инфраструктуру? Ресурсы, сами понимаете, не те.

Уверен: подстрекательские публикации сейчас совершенно не уместны. Как говорится, руки прочь от «Факела»! Наоборот, если, не дай бог, Воронеж не успеет закрыть все вопросы по стадиону до начала нового сезона, нужно дать ему еще немного времени. Пусть «Факел» тогда первые туры проведет на выезде. В чем проблема? Команда по спортивному принципу пробилась в РПЛ, а мы ее закапываем... Это не дело!

Повторю еще раз свою мысль: «Факел» – очень важный социальный проект. Даже не сомневаюсь, что на домашних матчах команды стадион будет полным. В Воронеже любят футбол, мы играем для зрителей! Давайте это ставить во главу угла, а не писать негатив.