Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Щербаченко: «Руки прочь от «Факела»! В СМИ идет какая-то непонятная кампания»

Щербаченко: «Руки прочь от «Факела»! В СМИ идет какая-то непонятная кампания»

8 июня 2022, 00:01
4

Бывший главный тренер «Ротора» и «Мордовии» Федор Щербаченко поддержал «Факел», которому могут не выдать лицензию для выступления в РПЛ.

– В последнее время упорно ходят разговоры, что «Факел» не допустят до участия в РПЛ из-за проблем со стадионом, а вместо Воронежа сыграет «Уфа».

– Да, я читал... Какая-то кампания в СМИ непонятная идет. Сегодня увидел фотографии стадиона в Воронеже, которые опубликовал известный комментатор Нагучев. Роман еще добавил: не дай Бог, если «Факел» на таком стадионе будет выступать в Премьер-лиге.

Что хочется в этой связи сказать. Люди, которые не жили и не работали в регионах, просто не понимают всей специфики. В провинции футбол является социальным проектом. Содержать футбольный клуб – значит, решать весьма серьезные проблемы финансового, организационного характера. Да и попробуй в регионе мгновенно улучши инфраструктуру? Ресурсы, сами понимаете, не те.

Уверен: подстрекательские публикации сейчас совершенно не уместны. Как говорится, руки прочь от «Факела»! Наоборот, если, не дай бог, Воронеж не успеет закрыть все вопросы по стадиону до начала нового сезона, нужно дать ему еще немного времени. Пусть «Факел» тогда первые туры проведет на выезде. В чем проблема? Команда по спортивному принципу пробилась в РПЛ, а мы ее закапываем... Это не дело!

Повторю еще раз свою мысль: «Факел» – очень важный социальный проект. Даже не сомневаюсь, что на домашних матчах команды стадион будет полным. В Воронеже любят футбол, мы играем для зрителей! Давайте это ставить во главу угла, а не писать негатив.

  • «Факел» напрямую вышел в РПЛ, заняв второе место в ФНЛ.
  • «Уфа» может заменить воронежский клуб в РПЛ, если «Факел» не исправит замечания РФС.

Еще по теме:
«Факел» обратился в РФС по эпизоду с пенальти в игре с «Зенитом» 8
Орлов разобрал эпизод с пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом» 14
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита» 10
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Факел Щербаченко Федор
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Чехов на Садовой
1654647894
Задолбал уже этот Газизов своим ''кручу, верчу, всех н\\\бать хочу''. В ФНЛ-2 его на перевоспитание, комбинатор итить-колотить!
Ответить
portero
1654665851
нахушев и газизов затеяли игры нехорошие, на поле не смогли, подлянки начинают делать....
Ответить
Roman Rom
1654670824
Еще месяц срока. Должны успеть
Ответить
Cheappy
1654678926
Можно временно в Мордовии поиграть, пока построят если что. А так провокации явно
Ответить
Главные новости
Радимов – об удалении Дивеева: «Остаться без трусов было бы хуже»
17:40
1
Директор «Сосьедада» – о Захаряне: «Терпению есть предел»
17:26
2
Бубнов – о Месси на ЧМ-2026: «Выполнял роль пугала»
17:10
5
Овчинников ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
17:01
4
Дасаев сказал, в чем сила нынешнего «Спартака»
16:56
4
Футболиста «Реала» лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде
16:29
Канчельскис: «Где хваленая академия «Локомотива»? Там играют блатные»
16:16
5
Мартинс отреагировал на отказ «Динамо» подписывать его из-за проваленного медосмотра
15:55
5
Украинцы Малиновский и Батагов могут в ноябре приехать в Петербург
15:36
6
Бубнов назвал Кондакова «зенитовским выкормышем»: «Подлец уже в таком возрасте!»
15:24
21
Все новости
Все новости
Главный врач ЦСКА – о травме Гайича: «Удалось избежать самого страшного»
16:45
Канчельскис: «Где хваленая академия «Локомотива»? Там играют блатные»
16:16
5
Мартинс отреагировал на отказ «Динамо» подписывать его из-за проваленного медосмотра
15:55
5
Украинцы Малиновский и Батагов могут в ноябре приехать в Петербург
15:36
6
Бубнов назвал Кондакова «зенитовским выкормышем»: «Подлец уже в таком возрасте!»
15:24
21
Участнику ЧМ-2026 ищут клуб в РПЛ после срыва трансфера в «Динамо»
15:00
3
Кокорин за 3 месяца пребывания в России 39 раз нарушил ПДД
14:43
10
Гурцкая назвал российского футболиста, который может оживить «Зенит»
14:30
6
Бубнов разобрал скандальный пенальти в пользу «Зенита» в Воронеже
13:57
23
Реакция агента Захаряна на интерес «Динамо»
13:47
1
В «Динамо» ответили, не жалеют ли о срыве трансфера Тюкавина в «Зенит» за 30 миллионов
13:35
1
Мостовой назвал человека, который спасет РПЛ от судейских ошибок
13:23
4
Романцев отреагировал на сенсационную ничью «Спартака» с «Оренбургом»
13:03
14
Фанаты «Локо» едва не подрались с игроками
12:44
9
Агент Тикнизяна признался, что Наир предпочел «Олимпиакос» вариантам в РПЛ
12:30
1
«Краснодар» отправил своего форварда в «Факел»
12:17
2
Подробности ухода Мостового из «Зенита»
12:11
13
Ответ Радимова тренеру «Балтики», назвавшего его фриком
12:07
10
Игрок «Спартака» описал Карседо одним прилагательным
11:44
2
У ЦСКА сорвался трансфер форварда-легионера
11:37
9
«Ботафого» может подать в суд на «Динамо»
11:27
1
На футболисте «Зенита» поставили крест
10:57
7
«Динамо» рассматривает возвращение российского игрока из Европы
10:46
4
«Мы в порядке»: Кармо из ЦСКА – после поражения от «Ростова»
10:41
2
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
10:27
1
Стало известно, почему Головин не перейдет в «Зенит»
10:22
12
Раскрыт новый клуб «русского Холанда»
10:18
2
«Зенит» сделал конкретное предложение Головину
10:12
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+