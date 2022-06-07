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РФС: «Уфа» заменит «Факел» в РПЛ, если клуб не исправит замечания»

Директор по развитию РФС Максим Митрофанов заявил, что «Уфа» может заменить «Факел» в следующем сезоне РПЛ

«РФС, выдавая лицензию «Факелу», говорил, что если до начала сезона клуб не получит сертификат соответствия, то лицензия будет отозвана.

Что тогда? По алгоритму, который заложен в регламенте соревнований, мы смотрим на покинувшие РПЛ клубы, которые соответствуют лицензии. Дальше мы смотрим клубы до шестого места из ФНЛ в случае, если они обращались и уже получили лицензию РФС-1.

Далее, если объективно команд будет меньше 16, то происходит сокращение числа участников данного уровня соревнований.

Если «Факел» не исправит замечания, то, в соответствии с правилами, его место займет клуб, финишировавший на 14 месте в РПЛ – «Уфа», – сказал Митрофанов.

  • «Уфа» вылетела из РПЛ, уступив в стыках «Оренбургу».
  • «Факел» напрямую вышел в РПЛ, заняв 2-е место в ФНЛ.

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Источник: Sport24

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Сегодня, 10:11
Комментарии8
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    Рейтинг: +9218

    САДЫЧОК 1 час назад

    А , в чём проблема ? Могут по играть в другом городе !

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    Рейтинг: +9218

    САДЫЧОК 1 час назад

    Немедленно разогнать , эту Рфс - это же вредители !

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    Рейтинг: +6691

    Из Твери Леха 1 час назад

    Охотно верю, что именно так и будет. Кто его знает какие там схемы мутятся. Может Газизов эти 90 лямов, отсуженные у Федуна и направил этому директору развития, чтоб Уфу прописать на след. год в РПЛ. Смешно даже "директор развития"...это вот так у нас футбол развивается, когда команду, которая честно вышла в РПЛ, не пускают в вышку, а справедливо вылетевшую тащат обратно...

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    Рейтинг: +240

    Мася_1989 1 час назад

    А у нас всё грезят 18ю командами в РПЛ

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    Рейтинг: +727

    Riot Zero 1 час назад

    Нехрен этому башкирскому недоразумению делать в РПЛ.

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    Рейтинг: +24836

    vladimir-7 1 час назад

    Даже если Факел все доработает по замечаниям со стадионом, то найдут ещё
    что-нибудь, чтобы не пустить Факел играть в РПЛ, а притащить туда Уфу.

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    Рейтинг: +10376

    Алексей З 1 час назад

    Башкирского мёда обожрались ?
    НаХ нужен ФНЛ , порешайте в кабинетах что и как...
    Блд, построили страну , кругом бесправие и произвол.

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    Рейтинг: +490

    fakeid 3 часа назад

    вы чё, охренели? придумали, как с оренбургом в прошлом году, что стадион не соответствует, поэтому надо оставить уфу. происки собаки газизова, не иначе.

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