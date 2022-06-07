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  • РФС: «Уфа» заменит «Факел» в РПЛ, если клуб не исправит замечания»

РФС: «Уфа» заменит «Факел» в РПЛ, если клуб не исправит замечания»

7 июня 2022, 10:11
5

Директор по развитию РФС Максим Митрофанов заявил, что «Уфа» может заменить «Факел» в следующем сезоне РПЛ

«РФС, выдавая лицензию «Факелу», говорил, что если до начала сезона клуб не получит сертификат соответствия, то лицензия будет отозвана.

Что тогда? По алгоритму, который заложен в регламенте соревнований, мы смотрим на покинувшие РПЛ клубы, которые соответствуют лицензии. Дальше мы смотрим клубы до шестого места из ФНЛ в случае, если они обращались и уже получили лицензию РФС-1.

Далее, если объективно команд будет меньше 16, то происходит сокращение числа участников данного уровня соревнований.

Если «Факел» не исправит замечания, то, в соответствии с правилами, его место займет клуб, финишировавший на 14 месте в РПЛ – «Уфа», – сказал Митрофанов.

  • «Уфа» вылетела из РПЛ, уступив в стыках «Оренбургу».
  • «Факел» напрямую вышел в РПЛ, заняв 2-е место в ФНЛ.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Уфа Факел
Комментарии (5)
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vladimir-7
1654592393
Даже если Факел все доработает по замечаниям со стадионом, то найдут ещё что-нибудь, чтобы не пустить Факел играть в РПЛ, а притащить туда Уфу.
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Мася_1989
1654592888
А у нас всё грезят 18ю командами в РПЛ
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Из Твери Леха
1654593424
Охотно верю, что именно так и будет. Кто его знает какие там схемы мутятся. Может Газизов эти 90 лямов, отсуженные у Федуна и направил этому директору развития, чтоб Уфу прописать на след. год в РПЛ. Смешно даже "директор развития"...это вот так у нас футбол развивается, когда команду, которая честно вышла в РПЛ, не пускают в вышку, а справедливо вылетевшую тащат обратно...
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САДЫЧОК
1654594010
Немедленно разогнать , эту Рфс - это же вредители !
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САДЫЧОК
1654594468
А , в чём проблема ? Могут по играть в другом городе !
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