РФС: «Уфа» заменит «Факел» в РПЛ, если клуб не исправит замечания»

Директор по развитию РФС Максим Митрофанов заявил, что «Уфа» может заменить «Факел» в следующем сезоне РПЛ

«РФС, выдавая лицензию «Факелу», говорил, что если до начала сезона клуб не получит сертификат соответствия, то лицензия будет отозвана.

Что тогда? По алгоритму, который заложен в регламенте соревнований, мы смотрим на покинувшие РПЛ клубы, которые соответствуют лицензии. Дальше мы смотрим клубы до шестого места из ФНЛ в случае, если они обращались и уже получили лицензию РФС-1.

Далее, если объективно команд будет меньше 16, то происходит сокращение числа участников данного уровня соревнований.

Если «Факел» не исправит замечания, то, в соответствии с правилами, его место займет клуб, финишировавший на 14 месте в РПЛ – «Уфа», – сказал Митрофанов.