РФС: «Уфа» заменит «Факел» в РПЛ, если клуб не исправит замечания»

А , в чём проблема ? Могут по играть в другом городе !
Директор по развитию РФС Максим Митрофанов заявил, что «Уфа» может заменить «Факел» в следующем сезоне РПЛ
«РФС, выдавая лицензию «Факелу», говорил, что если до начала сезона клуб не получит сертификат соответствия, то лицензия будет отозвана.
Что тогда? По алгоритму, который заложен в регламенте соревнований, мы смотрим на покинувшие РПЛ клубы, которые соответствуют лицензии. Дальше мы смотрим клубы до шестого места из ФНЛ в случае, если они обращались и уже получили лицензию РФС-1.
Далее, если объективно команд будет меньше 16, то происходит сокращение числа участников данного уровня соревнований.
Если «Факел» не исправит замечания, то, в соответствии с правилами, его место займет клуб, финишировавший на 14 месте в РПЛ – «Уфа», – сказал Митрофанов.
- «Уфа» вылетела из РПЛ, уступив в стыках «Оренбургу».
- «Факел» напрямую вышел в РПЛ, заняв 2-е место в ФНЛ.