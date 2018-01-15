Щербаченко: «Текущая ситуация в «Зените» – следствие слабой тренерской позиции Манчини. Клубу надо задуматься о его смене»

Бывший главный тренер «Кубани», «Мордовии» и «Ротора» Федор Щербаченко считает, что вина за неудовлетворительные результаты «Зенита» в РФПЛ лежит в большей степени на главном тренере Роберто Манчини, а не на игроках. По его мнению, петербуржцы ничего не потеряют от ухода итальянского специалиста.

«У нас всегда возникают ассоциации с чисткой рядов, когда команда не добивается того результата, которого от нее ждут. «Зенит», в отличие от «Спартака» и тем более от ЦСКА идет по скользкому пути и постоянно шарахается: то за 60 миллионов евро покупая Халка, то приобретая пачку аргентинцев. А игра команды при этом особо не меняется. Также текущая ситуация – следствие слабой тренерской позиции Манчини, до прихода которого мы зачастую видели в исполнении игроков нашей сборной хорошую игру. Я думаю, «Зениту» надо задуматься не о чистке рядов футболистов, а о смене главного тренера.

«Зенит» от ухода Манчини в игровом плане ничего не потеряет. Только надо будет, если это произойдет, правильно подобрать ему замену – гнаться не за именем специалиста, а за системностью его работы. В качестве примера я могу привести Карреру, который, в отличие от Эмери, добился в «Спартаке» успеха благодаря своей более жесткой тренерской руке. А в чем фишка Эмери, я, честно говоря, до сих пор понять не могу.

Надо ли увольнять Манчини уже сейчас или стоит подождать лета? Мы не знаем, какие сейчас взаимоотношения между ним и руководством клуба. Если они очень теплые и в Манчини видят перспективу, то сезон, наверное, продолжат с ним. А если руководство за минувшие полгода уже поняло, что Манчини не наладил необходимую игру и атмосферу, то зачем тогда терять время? Лучше в таком случае провести весну с прицелом на лето и осень – команда раньше познакомится с требованиями нового специалиста и начнет следующий сезон уже не с нуля», – сказал Щербаченко.

После 20-ти туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь очков.