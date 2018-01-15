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  • Щербаченко: «Текущая ситуация в «Зените» – следствие слабой тренерской позиции Манчини. Клубу надо задуматься о его смене»

Щербаченко: «Текущая ситуация в «Зените» – следствие слабой тренерской позиции Манчини. Клубу надо задуматься о его смене»

15 января 2018, 15:11
9

Бывший главный тренер «Кубани», «Мордовии» и «Ротора» Федор Щербаченко считает, что вина за неудовлетворительные результаты «Зенита» в РФПЛ лежит в большей степени на главном тренере Роберто Манчини, а не на игроках. По его мнению, петербуржцы ничего не потеряют от ухода итальянского специалиста.

«У нас всегда возникают ассоциации с чисткой рядов, когда команда не добивается того результата, которого от нее ждут. «Зенит», в отличие от «Спартака» и тем более от ЦСКА идет по скользкому пути и постоянно шарахается: то за 60 миллионов евро покупая Халка, то приобретая пачку аргентинцев. А игра команды при этом особо не меняется. Также текущая ситуация – следствие слабой тренерской позиции Манчини, до прихода которого мы зачастую видели в исполнении игроков нашей сборной хорошую игру. Я думаю, «Зениту» надо задуматься не о чистке рядов футболистов, а о смене главного тренера.

«Зенит» от ухода Манчини в игровом плане ничего не потеряет. Только надо будет, если это произойдет, правильно подобрать ему замену – гнаться не за именем специалиста, а за системностью его работы. В качестве примера я могу привести Карреру, который, в отличие от Эмери, добился в «Спартаке» успеха благодаря своей более жесткой тренерской руке. А в чем фишка Эмери, я, честно говоря, до сих пор понять не могу.

Надо ли увольнять Манчини уже сейчас или стоит подождать лета? Мы не знаем, какие сейчас взаимоотношения между ним и руководством клуба. Если они очень теплые и в Манчини видят перспективу, то сезон, наверное, продолжат с ним. А если руководство за минувшие полгода уже поняло, что Манчини не наладил необходимую игру и атмосферу, то зачем тогда терять время? Лучше в таком случае провести весну с прицелом на лето и осень – команда раньше познакомится с требованиями нового специалиста и начнет следующий сезон уже не с нуля», – сказал Щербаченко.

После 20-ти туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь очков.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто Щербаченко Федор
Комментарии (9)
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portero
1516020380
все видят что манчини не тянет, кроме руководства зенита
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Приус
1516020448
Чемодан нужно далеко не прятать.
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rostik-100
1516020846
Видать, не так просто убрать Манчини. Какие там у него отступные, кто знает, напишите?
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Одинокий волк Маквейд
1516021727
Неустойку все равно выплачивать.
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игрок68
1516022767
сами разберутся
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acer2003
1516023326
Мало было экспертов, ещё Щербаченко появился (((
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Великий ЦСКА Москва
1516030722
Соглашусь с Щербаченко, все правильно говорит!
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Vlad_Tverskoy
1516035691
С Капелло переговоры ведут. Тот мужик конкретный знает к нашим подход. Заиграют сразу.
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