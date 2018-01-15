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    Щербаченко: «Текущая ситуация в «Зените» – следствие слабой тренерской позиции Манчини. Клубу надо задуматься о его смене»

    Бывший главный тренер «Кубани», «Мордовии» и «Ротора» Федор Щербаченко считает, что вина за неудовлетворительные результаты «Зенита» в РФПЛ лежит в большей степени на главном тренере Роберто Манчини, а не на игроках. По его мнению, петербуржцы ничего не потеряют от ухода итальянского специалиста.

    «У нас всегда возникают ассоциации с чисткой рядов, когда команда не добивается того результата, которого от нее ждут. «Зенит», в отличие от «Спартака» и тем более от ЦСКА идет по скользкому пути и постоянно шарахается: то за 60 миллионов евро покупая Халка, то приобретая пачку аргентинцев. А игра команды при этом особо не меняется. Также текущая ситуация – следствие слабой тренерской позиции Манчини, до прихода которого мы зачастую видели в исполнении игроков нашей сборной хорошую игру. Я думаю, «Зениту» надо задуматься не о чистке рядов футболистов, а о смене главного тренера.

    «Зенит» от ухода Манчини в игровом плане ничего не потеряет. Только надо будет, если это произойдет, правильно подобрать ему замену – гнаться не за именем специалиста, а за системностью его работы. В качестве примера я могу привести Карреру, который, в отличие от Эмери, добился в «Спартаке» успеха благодаря своей более жесткой тренерской руке. А в чем фишка Эмери, я, честно говоря, до сих пор понять не могу.

    Надо ли увольнять Манчини уже сейчас или стоит подождать лета? Мы не знаем, какие сейчас взаимоотношения между ним и руководством клуба. Если они очень теплые и в Манчини видят перспективу, то сезон, наверное, продолжат с ним. А если руководство за минувшие полгода уже поняло, что Манчини не наладил необходимую игру и атмосферу, то зачем тогда терять время? Лучше в таком случае провести весну с прицелом на лето и осень – команда раньше познакомится с требованиями нового специалиста и начнет следующий сезон уже не с нуля», – сказал Щербаченко.

    После 20-ти туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь очков.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    15.01.2018 15:11
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +971

      г.Онега 15 января 2018, 20:47

      Хм текстом ещё 10туров может всё-таки сбудутся слова Фурсинка )) хотя игра конечно то норм то не норм ))
      А так удачи всем клубам кто борется за первое место РФПЛ за выживание и конечно удачи в еврокубках

      0
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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 15 января 2018, 20:01

      С Капелло переговоры ведут.
      Тот мужик конкретный знает к нашим подход.
      Заиграют сразу.

      1
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      Рейтинг: +736

      Великий ЦСКА Москва 15 января 2018, 18:38

      Соглашусь с Щербаченко, все правильно говорит!

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 15 января 2018, 16:35

      Мало было экспертов, ещё Щербаченко появился (((

      2
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      Рейтинг: +125

      игрок68 15 января 2018, 16:26

      сами разберутся

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 15 января 2018, 16:08

      Неустойку все равно выплачивать.

      2
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      Рейтинг: +324

      rostik-100 15 января 2018, 15:54

      Видать, не так просто убрать Манчини. Какие там у него отступные, кто знает, напишите?

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset > rostik-100 15 января 2018, 15:59

      Не так просто убрать человека, который обеспечивает команде участие в групповом этапе ЛЧ.

      0
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      Рейтинг: +5444

      Приус 15 января 2018, 15:47

      Чемодан нужно далеко не прятать.

      2
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      Рейтинг: +67296

      portero 15 января 2018, 15:46

      все видят что манчини не тянет, кроме руководства зенита

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