Щербаченко: «ЦСКА в атаке не хватало качеств, которыми обладает Вернблум»

Известный российский тренер Федор Щербаченко рассказал о качествах, благодаря которым полузащитник Понтус Вернблум в текущем сезоне смог успешно переквалифицироваться в нападающего. Он отметил напор шведского легионера, а также умение бороться.

Напомним, что Вернблум был признан лучшим игроком команды в ноябре. В предстоящем матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» – ЦСКА он не сможет принять участие из-за дисквалификации.

— Почему Вернблум так успешен в роли нападающего?

— Очевидно, ЦСКА в атаке не хватало качеств, которыми обладает Вернблум. Это напористый игрок, он хорош в борьбе. «Армейцы» доводили мяч до штрафной соперника или отправляли в саму штрафную, но некому было побороться, зацепиться за этот мяч, сохранить его для себя или партнеров. Думаю, Виктора Гончаренко навело на мысль окончательно перевести шведа в нападение то, что он видел в тренировочном процессе. Бывает, команда играет на тренировках на сближенные ворота — возникает много моментов. Гончаренко подметил, как действует в этих ситуациях Вернблум. Плюс в атаке у ЦСКА, можно сказать, была безысходность. Видимо, игра нападающих совершенно не устраивала тренера.

Неожиданное решение Гончаренко оправдалось. «Армейцы» забивают голы, набирают очки. Конечно, Понтус превосходит Аарона Оланаре, Федора Чалова и Тимура Жамалетдинов в борьбе за мяч, умении зацепиться за него. Про некоторых футболистов атаки иногда говорят «противный нападающий». Это может быть не техничный и не особо умный форвард, но против него безумно тяжело играть, потому что он все время идет в единоборства, жестко борется за мяч, расставляет локти и даже толкается. Очень многие защитники не умеют играть против таких нападающих. Просто не привыкли, ведь форвардов подобного плана сейчас не столь часто и встретишь.

— Обратило на себя внимание, что Вернблум достаточно быстро распоряжается мячом и грамотно играет в касание. Если бы этого качества у него не было, он не смог бы играть впереди?

— Это не основная положительная черта нападающего. Нужно, чтобы был баланс: иногда стоит сыграть в касание, а иногда нет. Конечно, если Вернблум видит партнера, который за счет него может оказаться в более острой ситуации и тут же отдает передачу, это хорошо. Но в другой ситуации требуется просто придержать мяч. Главное, что швед в роли нападающего проявляет свое мастерство, свою напористость. Он отрабатывает каждый эпизод до конца, продолжает бороться, даже теряя равновесие, и стремится сыграть на опережение.