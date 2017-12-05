Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Щербаченко: «ЦСКА в атаке не хватало качеств, которыми обладает Вернблум»

    Щербаченко: «ЦСКА в атаке не хватало качеств, которыми обладает Вернблум»

    Известный российский тренер Федор Щербаченко рассказал о качествах, благодаря которым полузащитник Понтус Вернблум в текущем сезоне смог успешно переквалифицироваться в нападающего. Он отметил напор шведского легионера, а также умение бороться.

    Напомним, что Вернблум был признан лучшим игроком команды в ноябре. В предстоящем матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» – ЦСКА он не сможет принять участие из-за дисквалификации.

    — Почему Вернблум так успешен в роли нападающего?

    — Очевидно, ЦСКА в атаке не хватало качеств, которыми обладает Вернблум. Это напористый игрок, он хорош в борьбе. «Армейцы» доводили мяч до штрафной соперника или отправляли в саму штрафную, но некому было побороться, зацепиться за этот мяч, сохранить его для себя или партнеров. Думаю, Виктора Гончаренко навело на мысль окончательно перевести шведа в нападение то, что он видел в тренировочном процессе. Бывает, команда играет на тренировках на сближенные ворота — возникает много моментов. Гончаренко подметил, как действует в этих ситуациях Вернблум. Плюс в атаке у ЦСКА, можно сказать, была безысходность. Видимо, игра нападающих совершенно не устраивала тренера.

    Неожиданное решение Гончаренко оправдалось. «Армейцы» забивают голы, набирают очки. Конечно, Понтус превосходит Аарона Оланаре, Федора Чалова и Тимура Жамалетдинов в борьбе за мяч, умении зацепиться за него. Про некоторых футболистов атаки иногда говорят «противный нападающий». Это может быть не техничный и не особо умный форвард, но против него безумно тяжело играть, потому что он все время идет в единоборства, жестко борется за мяч, расставляет локти и даже толкается. Очень многие защитники не умеют играть против таких нападающих. Просто не привыкли, ведь форвардов подобного плана сейчас не столь часто и встретишь.

    — Обратило на себя внимание, что Вернблум достаточно быстро распоряжается мячом и грамотно играет в касание. Если бы этого качества у него не было, он не смог бы играть впереди?

    — Это не основная положительная черта нападающего. Нужно, чтобы был баланс: иногда стоит сыграть в касание, а иногда нет. Конечно, если Вернблум видит партнера, который за счет него может оказаться в более острой ситуации и тут же отдает передачу, это хорошо. Но в другой ситуации требуется просто придержать мяч. Главное, что швед в роли нападающего проявляет свое мастерство, свою напористость. Он отрабатывает каждый эпизод до конца, продолжает бороться, даже теряя равновесие, и стремится сыграть на опережение.

    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.12.2017 06:30
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694991799
    numo528162
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+