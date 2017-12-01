Вернблум – лучший игрок ЦСКА в ноябре

Болельщики московского ЦСКА признали шведского легионера Понтуса Вернблума лучшим игроком прошедшего месяца.

«Он принял участие во всех четырeх встречах армейцев на этом отрезке и дважды был признан игроком матча.

По итогам голосования среди поклонников красно-синих, которое проходило на официальном сайте клуба, Понтус набрал 63 процента голосов. Вторым стал Игорь Акинфеев, на третьей строчке — Алан Дзагоев», – говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Вернблум выступает за красно-синих с 2012 года.