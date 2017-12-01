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    Вернблум – лучший игрок ЦСКА в ноябре

    Болельщики московского ЦСКА признали шведского легионера Понтуса Вернблума лучшим игроком прошедшего месяца.

    «Он принял участие во всех четырeх встречах армейцев на этом отрезке и дважды был признан игроком матча.

    По итогам голосования среди поклонников красно-синих, которое проходило на официальном сайте клуба, Понтус набрал 63 процента голосов. Вторым стал Игорь Акинфеев, на третьей строчке — Алан Дзагоев», – говорится в сообщении клубной пресс-службы.

    Вернблум выступает за красно-синих с 2012 года.

    Источник: Twitter

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    01.12.2017 17:39
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    Комментарии (10)
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    Татарин за ЦСКА
    1512139314
    Заслуженно!!!
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    Italian_93
    1512139540
    Без вариантов
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    Чикомас
    1512144970
    ...и не только в ноябре..
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    DOCTOR PENALTY
    1512145464
    Понтус - это открытие зимнего футбола.
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    Arsenal Tula LDPR
    1512152987
    это понятно
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    Dominator777
    1512153812
    После сегодняшнего матча с Тосно Понтус похоже и на декабрь заявку сделал.
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    alexivanof197
    1512200215
    тут другого мнения быть не может
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    ologreds
    1694991825
    numo527770
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