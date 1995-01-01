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    Щербаченко – о Промесе: «При Тедеско «Спартаку» не поможет ни Месси, ни Роналду»

    Главный тренер «Минска» Федор Щербаченко считает, что приобретение Квинси Промеса не повысит шансы «Спартака» на чемпионство.

    «История знает разные случаи, но я думаю, что при Тедеско «Спартаку» не поможет ни Промес, ни Месси, как иногда говорят в шутку, ни Роналду.

    «Спартак» занимает третье место и мог бы побороться весной за чемпионство, но мы не видим сейчас яркого усиления игры команды со скидкой на сборы.

    Игра «Спартака» не улучшилась даже в организационном плане, а если приобретать Промеса, то надо делать это в тот момент, когда команда серьeзно нацеливается показывать высокие результаты», – цитирует Щербаченко Евро-Футбол.ру.

    • «Спартак» купил игрока у «Аякса» за 8,5 миллиона евро + бонусы до 2,5 миллиона.
    • Контракт Промеса с клубом рассчитан на 3,5 года, зарплата – 3,5 миллиона евро.
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    Источник: Евро-Футбол.ру

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2078

      Иван Петров 1986 23 минуты назад

      При тедеско точно ничего не светит.

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      Рейтинг: +5500

      nik55 1 час назад

      ты сам нулевой тренер и еще тявкаешь

      0
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      Рейтинг: +5438

      subbotaspartak 1 час назад

      Помогать не надо, надо играть в футбол,
      Обыграл-отдал-открылся-получил-ударил-гол.

      0
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      Рейтинг: +6809

      Puddle 1 час назад

      Сраптаку поможет только расформирование! гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +3784

      алдан2014 2 часа назад

      Если ,что Тедеско уйдет летом,а Промес надолго в Спартак приехал

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