Щербаченко – о Промесе: «При Тедеско «Спартаку» не поможет ни Месси, ни Роналду»

Главный тренер «Минска» Федор Щербаченко считает, что приобретение Квинси Промеса не повысит шансы «Спартака» на чемпионство.

«История знает разные случаи, но я думаю, что при Тедеско «Спартаку» не поможет ни Промес, ни Месси, как иногда говорят в шутку, ни Роналду.

«Спартак» занимает третье место и мог бы побороться весной за чемпионство, но мы не видим сейчас яркого усиления игры команды со скидкой на сборы.

Игра «Спартака» не улучшилась даже в организационном плане, а если приобретать Промеса, то надо делать это в тот момент, когда команда серьeзно нацеливается показывать высокие результаты», – цитирует Щербаченко Евро-Футбол.ру.