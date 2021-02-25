Щербаченко – о Промесе: «При Тедеско «Спартаку» не поможет ни Месси, ни Роналду»

Главный тренер «Минска» Федор Щербаченко считает, что приобретение Квинси Промеса не повысит шансы «Спартака» на чемпионство.
«История знает разные случаи, но я думаю, что при Тедеско «Спартаку» не поможет ни Промес, ни Месси, как иногда говорят в шутку, ни Роналду.
«Спартак» занимает третье место и мог бы побороться весной за чемпионство, но мы не видим сейчас яркого усиления игры команды со скидкой на сборы.
Игра «Спартака» не улучшилась даже в организационном плане, а если приобретать Промеса, то надо делать это в тот момент, когда команда серьeзно нацеливается показывать высокие результаты», – цитирует Щербаченко Евро-Футбол.ру.
- «Спартак» купил игрока у «Аякса» за 8,5 миллиона евро + бонусы до 2,5 миллиона.
- Контракт Промеса с клубом рассчитан на 3,5 года, зарплата – 3,5 миллиона евро.
- Хавбек взял себе 24-й игровой номер.
Источник: Евро-Футбол.ру