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  • Щербаченко – о Промесе: «При Тедеско «Спартаку» не поможет ни Месси, ни Роналду»

Щербаченко – о Промесе: «При Тедеско «Спартаку» не поможет ни Месси, ни Роналду»

25 февраля 2021, 15:49
6

Главный тренер «Минска» Федор Щербаченко считает, что приобретение Квинси Промеса не повысит шансы «Спартака» на чемпионство.

«История знает разные случаи, но я думаю, что при Тедеско «Спартаку» не поможет ни Промес, ни Месси, как иногда говорят в шутку, ни Роналду.

«Спартак» занимает третье место и мог бы побороться весной за чемпионство, но мы не видим сейчас яркого усиления игры команды со скидкой на сборы.

Игра «Спартака» не улучшилась даже в организационном плане, а если приобретать Промеса, то надо делать это в тот момент, когда команда серьeзно нацеливается показывать высокие результаты», – цитирует Щербаченко Евро-Футбол.ру.

  • «Спартак» купил игрока у «Аякса» за 8,5 миллиона евро + бонусы до 2,5 миллиона.
  • Контракт Промеса с клубом рассчитан на 3,5 года, зарплата – 3,5 миллиона евро.
  • Хавбек взял себе 24-й игровой номер.

Источник: Евро-Футбол.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Месси Лионель Роналду Криштиану Промес Квинси Щербаченко Федор
Комментарии (6)
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алдан2014
1614258207
Если ,что Тедеско уйдет летом,а Промес надолго в Спартак приехал
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subbotaspartak
1614260708
Помогать не надо, надо играть в футбол, Обыграл-отдал-открылся-получил-ударил-гол.
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nik55
1614261373
ты сам нулевой тренер и еще тявкаешь
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Иван Петров 1986
1614264224
При тедеско точно ничего не светит.
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DOCTOR PENALTY
1614271212
...ни Бавария в полном составе.(
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Hektor 84
1614507414
Тебе Щербаченко уже ни один врач не поможет! Зачем здесь публиковать мысли идиотов, которые хотят хайпануть за счет кого либо?
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