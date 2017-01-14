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    Щербаченко предложил кроме лимита ввести еще и ценз на качество легионеров в РФПЛ

    Бывший главный тренер «Мордовии» Федор Щербаченко считает, что в РФПЛ можно ввести ценз на легионеров, подобный тому, что применяется в Англии. Напомним, что в настоящее время в Премьер-лиге существует лимит на иностранцев, позволяющий находиться на поле одновременно шести зарубежным игрокам.

    «В России есть лимит, а еще мы можем ввести для легионеров ценз, существующий в Англии в отношении того, сколько процентов матчей они провели за свои сборные в последнее время. Допустим, к примеру, в российских командах смогут играть по шесть иностранцев, из них три с достаточным процентом матчей за свою сборную. Но это ударит по маленьким клубам, которые не могут привлекать игроков высокого уровня», – сказал Щербаченко

    Источник: Euro-football.ru

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    14.01.2017 16:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 15 января 2017, 01:31

      Лимит развращает, а качественные легионеры требуют больших денег, которые могут себе позволить по-существу Зенит и Спартак. Вывод один: революционная реформа, начиная с детского футбола. Лучше ужасный конец(временный), чем ужас без конца.

      0
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      Рейтинг: +345

      Наварх 14 января 2017, 21:17

      В этом есть смысл, но это ни как не поднимет уровень Российских игроков, а надо прежде всего думать о росте своих футболистов.

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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 14 января 2017, 18:35

      Давно пора))

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