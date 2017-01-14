Щербаченко предложил кроме лимита ввести еще и ценз на качество легионеров в РФПЛ

Бывший главный тренер «Мордовии» Федор Щербаченко считает, что в РФПЛ можно ввести ценз на легионеров, подобный тому, что применяется в Англии. Напомним, что в настоящее время в Премьер-лиге существует лимит на иностранцев, позволяющий находиться на поле одновременно шести зарубежным игрокам.

«В России есть лимит, а еще мы можем ввести для легионеров ценз, существующий в Англии в отношении того, сколько процентов матчей они провели за свои сборные в последнее время. Допустим, к примеру, в российских командах смогут играть по шесть иностранцев, из них три с достаточным процентом матчей за свою сборную. Но это ударит по маленьким клубам, которые не могут привлекать игроков высокого уровня», – сказал Щербаченко