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Щербаченко обвинил Манчини в неудачах «Зенита»

10 ноября 2017, 06:17
8

Известный тренер Федор Щербаченко нашел причины, по которым «Зенит» не показывает чемпионскую игру в текущем сезоне, не смотря серьезное укрепление состава перед его стартом.

После 16-ти туров «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РФПЛ. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет три очка.

– Что происходит с «Зенитом» в последнее время?

– Питерцы неубедительны в коллективных действиях, они выглядят полуинтеллигентно, не могут соперников переломить, задавить, задушить. Игроки в питерском клубе достаточно квалифицированные, поддержка трибун есть, не скажешь, что другие команды приспособились к его игре, судьи «Зенит» не обижают – так в чем же тогда дело? Я считаю, в тренерских промахах Манчини – и в тренировочном процессе, и в выборе состава, и в построении игры. Скорее всего, негативно сказывается ротация. Мы понимаем, когда состав сильно меняется на матчи внутреннего Кубка, но на чемпионат и еврокубки большие клубы большую ротацию обычно не делают.

– Чего ждать дальше?

– Спады бывают у каждой команды. Я думаю, сейчас у Манчини и его помощников лихорадочно работает мозг насчет того, как выйти из текущей ситуации. Мне интересно, как будет использована пауза на матчи сборных. Аргентинцы «Зенита» не отправились в трансатлантические перелеты, играть они будут товарищеские встречи, так что перегрузки у них быть не должно.

– Кокорин в последний месяц заиграл хуже?

– У нападающих бывают как белые, так и черные полосы – посмотрите, Роналду вон тоже сейчас не забивает. На мой взгляд, Кокорин продолжает играть так же, как и раньше, просто ему не хватает фарта и остроты командных действий. Наверное, ему надо забить трудовой гол – и дальше уже пойдет лучше. В этом Александру может помочь сборная.

– Какое будущее в Петербурге у Дзюбы?

– Не знаю политику «Зенита» по отношению к Артему. Я вижу, что сейчас Дзюба старается и делает то, чего раньше, наверное, никогда не делал: показывает больше движения и выполняет больше черновой работы. Возможно, ему тоже надо забить трудовой гол. Как использовать Дзюбу максимально рационально, решать главному тренеру.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Кокорин Александр Манчини Роберто Щербаченко Федор
Комментарии (8)
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mamba9090909
1510287558
Известный тренер Щербаченко? Это тот, который тренерует команду московского аэропорта Домодедово? Ну да, конечно, очень сильный специалист.
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Кинстифа
1510287820
Команда идет на 2 месте, досрочно вышла из группы в лигеЕвропы.... И он плохой тренер???
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Gerecht165
1510290655
Известный КТО? Как-как, говорите, фамилия?
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Лошак
1510299363
Что-то Манчини покоя не даёт "суперпроФФесионалам"! Как бы Роберто не запил с горя. То Уткин поносом фонтанирует,то "известный в узких кругах" тренер. Кто следующий?
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vgarakh
1510299720
Немного коряво вышло: интеллигенты вообще-то не давят и не душат и тем более не ломают. Они ласковые.
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Бабушка Зильзиля
1510304345
Вот когда ты Федя что-то стоящее выиграешь как тренер, то ты станешь известным и сможешь обвинять. А пока тебя ждет "Домодедово" на должность кассира.
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paracetamol
1510330333
Кто бы говорил. Где Манчини и где щербатая ченка!
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