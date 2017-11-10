Щербаченко обвинил Манчини в неудачах «Зенита»

Известный тренер Федор Щербаченко нашел причины, по которым «Зенит» не показывает чемпионскую игру в текущем сезоне, не смотря серьезное укрепление состава перед его стартом.

После 16-ти туров «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РФПЛ. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет три очка.

– Что происходит с «Зенитом» в последнее время?

– Питерцы неубедительны в коллективных действиях, они выглядят полуинтеллигентно, не могут соперников переломить, задавить, задушить. Игроки в питерском клубе достаточно квалифицированные, поддержка трибун есть, не скажешь, что другие команды приспособились к его игре, судьи «Зенит» не обижают – так в чем же тогда дело? Я считаю, в тренерских промахах Манчини – и в тренировочном процессе, и в выборе состава, и в построении игры. Скорее всего, негативно сказывается ротация. Мы понимаем, когда состав сильно меняется на матчи внутреннего Кубка, но на чемпионат и еврокубки большие клубы большую ротацию обычно не делают.

– Чего ждать дальше?

– Спады бывают у каждой команды. Я думаю, сейчас у Манчини и его помощников лихорадочно работает мозг насчет того, как выйти из текущей ситуации. Мне интересно, как будет использована пауза на матчи сборных. Аргентинцы «Зенита» не отправились в трансатлантические перелеты, играть они будут товарищеские встречи, так что перегрузки у них быть не должно.

– Кокорин в последний месяц заиграл хуже?

– У нападающих бывают как белые, так и черные полосы – посмотрите, Роналду вон тоже сейчас не забивает. На мой взгляд, Кокорин продолжает играть так же, как и раньше, просто ему не хватает фарта и остроты командных действий. Наверное, ему надо забить трудовой гол – и дальше уже пойдет лучше. В этом Александру может помочь сборная.

– Какое будущее в Петербурге у Дзюбы?

– Не знаю политику «Зенита» по отношению к Артему. Я вижу, что сейчас Дзюба старается и делает то, чего раньше, наверное, никогда не делал: показывает больше движения и выполняет больше черновой работы. Возможно, ему тоже надо забить трудовой гол. Как использовать Дзюбу максимально рационально, решать главному тренеру.