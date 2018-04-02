Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Щербаченко: «Как это ни странно, я вижу сегодня только одного кандидата вместо Манчини – Черчесова»

    Бывший главный тренер «Кубани», «Мордовии» и «Ротора» Федор Щербаченко заявил, что Роберто Манчини в «Зените» мог бы заменить Станислав Черчесов. По его словам, никто из игроков петербургской команды не осмелился бы ослушаться нынешнего тренера сборной России

    «Как это ни странно, я вижу сегодня только одного кандидата вместо Манчини – Черчесова. Почему именно Станислава Саламовича? Потому что он знает специфику российского чемпионата, четко понимает, что нужно делать на тренировках и в матчах, как обеспечивать высокую физическую готовность и самоотдачу игроков на поле, как проводить трансферную политику. И самое главное: ни одна звезда даже мирового футбола не сможет не выполнять указания Черчесова.

    Хорошо ли он справляется со своей работой в сборной? Вы знаете, у нас принято много критиковать и кричать, но я ни разу не слышал, чтобы кто-то обмолвился о том, что вместо Черчесова надо было назначать в национальную команду кого-то другого. Вот давайте представим, что главным тренером сборной России стал бы Гвардиола. Что бы он сделал? Да то же самое, что Черчесов: вызвал бы всех лучших российских игроков, дал бы им шанс на тренировках и в играх, ужаснулся бы от количества травм, понял бы, что он заложник того, как футболисты выступают в своих клубах, и схватился бы за голову.

    Тренерский штаб Черчесова правильно подготовил нашу сборную к матчам с Бразилией и Францией, об этом говорят статистические выкладки – редкая сборная пробегает за матч 120 километров. Перед чемпионатом мира у сборной будет полноценный месячный сбор, когда можно будет наиграть команду совершенно по-другому. Возможно, восстановится кто-то из травмированных игроков. Поэтому сборная под руководством Черчесова способна выступить на домашнем мундиале неплохо. И я не исключаю появления в национальной команде Шатова, Дзюбы и Денисова», – сказал Щербаченко.

    Источник: «Спорт уик-энд»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.04.2018 14:12
    Рекомендуем
    Комментарии34
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 2 апреля 2018, 21:36

      Этот человек совершенно не разбирается в футболе!
      Уровень Черчесова - польская Легия - как был так и остался.
      Вся его стратегия против сильного соперника - игра на отбой всей командой и выход Заболотного на 72-ой минуте.
      И Денисова ему ну никак не простить! Ни при каких обстоятельствах личные амбиции этого горе-"тренера" не должны быть выше интересов сборной!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 апреля 2018, 19:15

      упаси и сохрани!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1495

      Супермачо 2 апреля 2018, 19:06

      Ну и новости сегодня на "Бомбардире"... Намного круче первоапрельских.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 апреля 2018, 18:31

      то есть предлагает поменять иностранного физрука на нашего местного))

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 2 апреля 2018, 17:32

      Кто ты вообще чтобы сбагривать его нам?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > С-Пб on-line 2 апреля 2018, 21:38

      Как эксперт футбола - этот человек даже не просто ноль, не просто днище или ничто - это дыра в пространстве! Пустота в квадрате!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Обер-КанцлерЪ 3 апреля 2018, 09:25

      Вот это чёткий расклад, спасибо!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 2 апреля 2018, 17:21

      Давайте! Забирайте Черчесова в Зенит! Всегда мечтал увидеть Зенит на дне таблицы!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +173

      Zenitoveс1991 > BRO_football 2 апреля 2018, 18:32

      можно и так главное чтоб спартак был на строчку ниже))))))))))))))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football > Zenitoveс1991 2 апреля 2018, 18:44

      Можно и так)
      15 место - Зенит
      16 место - Спартак

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +173

      Zenitoveс1991 > BRO_football 2 апреля 2018, 19:53

      а может мы сейчас смеемся , а лет через будет так
      13 место-Локо
      14 место-ЦСКА
      15 место-Зенит
      16 место-Спартак
      а 1 место- Ска-Хабаровск)))))))))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +173

      Zenitoveс1991 > Zenitoveс1991 2 апреля 2018, 19:53

      лет через 10)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Zenitoveс1991 3 апреля 2018, 09:26

      Каннун иков, ты??

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7067

      Рубинище 2 апреля 2018, 17:07

      ага чтоб 0-3 и 1-3 получать с Габуловым первым номером.. Заказная статья.. Какой Зенит этому неадеквату.. после провала пусть в Поляков тренирует..если ещё возьмут..муйня полная конечно..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 2 апреля 2018, 17:00

      Бред какой то.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 2 апреля 2018, 16:34

      чабан уже с ручкой у калитки базы ждёт где подпись поставить

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 2 апреля 2018, 16:23

      а ты случаем не брат чабана с одного колхоза

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11