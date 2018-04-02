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  • Щербаченко: «Как это ни странно, я вижу сегодня только одного кандидата вместо Манчини – Черчесова»

Щербаченко: «Как это ни странно, я вижу сегодня только одного кандидата вместо Манчини – Черчесова»

2 апреля 2018, 14:12
35

Бывший главный тренер «Кубани», «Мордовии» и «Ротора» Федор Щербаченко заявил, что Роберто Манчини в «Зените» мог бы заменить Станислав Черчесов. По его словам, никто из игроков петербургской команды не осмелился бы ослушаться нынешнего тренера сборной России

«Как это ни странно, я вижу сегодня только одного кандидата вместо Манчини – Черчесова. Почему именно Станислава Саламовича? Потому что он знает специфику российского чемпионата, четко понимает, что нужно делать на тренировках и в матчах, как обеспечивать высокую физическую готовность и самоотдачу игроков на поле, как проводить трансферную политику. И самое главное: ни одна звезда даже мирового футбола не сможет не выполнять указания Черчесова.

Хорошо ли он справляется со своей работой в сборной? Вы знаете, у нас принято много критиковать и кричать, но я ни разу не слышал, чтобы кто-то обмолвился о том, что вместо Черчесова надо было назначать в национальную команду кого-то другого. Вот давайте представим, что главным тренером сборной России стал бы Гвардиола. Что бы он сделал? Да то же самое, что Черчесов: вызвал бы всех лучших российских игроков, дал бы им шанс на тренировках и в играх, ужаснулся бы от количества травм, понял бы, что он заложник того, как футболисты выступают в своих клубах, и схватился бы за голову.

Тренерский штаб Черчесова правильно подготовил нашу сборную к матчам с Бразилией и Францией, об этом говорят статистические выкладки – редкая сборная пробегает за матч 120 километров. Перед чемпионатом мира у сборной будет полноценный месячный сбор, когда можно будет наиграть команду совершенно по-другому. Возможно, восстановится кто-то из травмированных игроков. Поэтому сборная под руководством Черчесова способна выступить на домашнем мундиале неплохо. И я не исключаю появления в национальной команде Шатова, Дзюбы и Денисова», – сказал Щербаченко.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Черчесов Станислав Манчини Роберто Щербаченко Федор
Комментарии (35)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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mialkov
1522667981
Щербаченко хочет уничтожить футбол в Питере?
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Федя Кабак
1522668321
Видимо чувак не любит зенитушку))
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Football06
1522669451
Надо давать шансы Тимощуку и Шорикову, Пригласить Семака, зачем давать огромные зарплаты и давать ничтожные шансы иностранцам если есть свои
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insider_retro
1522670530
Оптимистичная точка зрения...
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zigbert
1522670810
Интересное предложение.
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alp
1522670948
да ты в своем уме?!
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Отчаянный Пердун
1522674521
Сравнить Гвардиолу и Черчесова!!! ХаХаХа. Гвардиола Умеет работать с молодёжью, например найти Зинченко в какой-то(на тот момент) Уфе. или стиль Черчесова выбить в перёд а там может что то получится!!! и как комбинируют игроки у Гвардиолы!!! а главное многие специалисты говорят, что Черчесов слаб и нужно была назначать Бердыева. Но видимо г-н Щербаченко ничего ни читает.
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Полная Канистра
1522676061
чабан уже с ручкой у калитки базы ждёт где подпись поставить
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BRO_football
1522678891
Давайте! Забирайте Черчесова в Зенит! Всегда мечтал увидеть Зенит на дне таблицы!
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OfaZavr
1522683110
то есть предлагает поменять иностранного физрука на нашего местного))
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