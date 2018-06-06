Щербаченко: «На пик формы сборная России выйдет к плей-офф ЧМ-2018»

Бывший главный тренер «Мордовии» Федор Щербаченко поговорил о подготовке сборной России к чемпионату мира-2018. Специалист заявил, что команда в плей-офф будет на пике формы.

«Сейчас у команды будет недельный цикл подготовки к Саудовской Аравии. Ее уже будет проще подготовить к первому матчу, такой опыт на клубном уровне у Станислава Черчесова имеется. Станислав Саламыч знает, как подвести подопечных практически в оптимальной форме (на 90 процентов) к матчу открытия.

Не забывайте, что многие сборные на чемпионате мира набирают обороты по ходу турнира и выходят на пик формы уже на стадии плей-офф, а не на групповом этапе. Думаю, что с нашей сборной произойдет то же самое», – сказал тренер.

Первый матч на турнире Россия сыграет 14 июня.

Веры в сборную России – ноль. Мы спросили у всех

Сборная сыграла привычно плохо. Как это достало