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  • Щербаченко: «На пик формы сборная России выйдет к плей-офф ЧМ-2018»

Щербаченко: «На пик формы сборная России выйдет к плей-офф ЧМ-2018»

6 июня 2018, 21:16
37

Бывший главный тренер «Мордовии» Федор Щербаченко поговорил о подготовке сборной России к чемпионату мира-2018. Специалист заявил, что команда в плей-офф будет на пике формы.

«Сейчас у команды будет недельный цикл подготовки к Саудовской Аравии. Ее уже будет проще подготовить к первому матчу, такой опыт на клубном уровне у Станислава Черчесова имеется. Станислав Саламыч знает, как подвести подопечных практически в оптимальной форме (на 90 процентов) к матчу открытия.

Не забывайте, что многие сборные на чемпионате мира набирают обороты по ходу турнира и выходят на пик формы уже на стадии плей-офф, а не на групповом этапе. Думаю, что с нашей сборной произойдет то же самое», – сказал тренер.

Первый матч на турнире Россия сыграет 14 июня.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Россия Щербаченко Федор
Комментарии (37)
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I_R_O_N_M_A_N
1528309344
Ахахах а свой лучший матч покажет в финале)))))))))
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ЮНик
1528309682
Плей-офф ЧМ сборная России будет смотреть по телевизору. А её обосранная и оплеванная форма будет сушиться на веревке после стирки. Фантазер этот бывший тренер...
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Hangeldi
1528312072
Да, выйдет на пик формы когда займут 3 место в группе и уйдут на отдых в таиланд или бали и тогда у них будет пик формы
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APchelov
1528312534
Неужели он искренне в это верит???????
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VVM1964
1528314230
Это же как будет обидно - вылететь и потом выйти на " на пик формы " , где же они будут реализовывать свой " пик " ??? ))))
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zigbert
1528315769
Мы уже сейчас находимся на пике своей формы.
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nik55
1528347135
бред сумашедшего
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Blossiya
1528350315
Как бы не после окончания чемпионата)))
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OfaZavr
1528355552
ага конечно, ближе к финалу точно выйдем на пик формы))) вот ведь взрослый человек и сам тренер а говорит такие глупости.
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Викос
1528362356
это он типа пошутил так?
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