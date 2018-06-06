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    Щербаченко: «На пик формы сборная России выйдет к плей-офф ЧМ-2018»

    Бывший главный тренер «Мордовии» Федор Щербаченко поговорил о подготовке сборной России к чемпионату мира-2018. Специалист заявил, что команда в плей-офф будет на пике формы.

    «Сейчас у команды будет недельный цикл подготовки к Саудовской Аравии. Ее уже будет проще подготовить к первому матчу, такой опыт на клубном уровне у Станислава Черчесова имеется. Станислав Саламыч знает, как подвести подопечных практически в оптимальной форме (на 90 процентов) к матчу открытия.

    Не забывайте, что многие сборные на чемпионате мира набирают обороты по ходу турнира и выходят на пик формы уже на стадии плей-офф, а не на групповом этапе. Думаю, что с нашей сборной произойдет то же самое», – сказал тренер.

    Первый матч на турнире Россия сыграет 14 июня.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.06.2018 21:16
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    Комментарии35
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    • ...
      Рейтинг: +83

      Дон_Шип 7 июня 2018, 23:29

      кому плей-офф, кому ночные клубы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6283

      TihonAlt 7 июня 2018, 21:53

      все смешнее и смешнее.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17849

      ilichkadr 7 июня 2018, 13:28

      Надо полагать, что наш пастух пока подпускает к свежей травке своих баранов с предельной осторожностью.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4681

      Викос 7 июня 2018, 12:05

      это он типа пошутил так?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +52

      подсечкин 7 июня 2018, 10:25

      Усы стихо для сборной!
      Усы как флюгер,счёт подскажут,
      Усы надежду нам дадут.
      Усами сопли вытирают.
      Усы нужны и там,и тут!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 июня 2018, 10:12

      ага конечно, ближе к финалу точно выйдем на пик формы))) вот ведь взрослый человек и сам тренер а говорит такие глупости.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +52

      подсечкин 7 июня 2018, 09:33

      Надо набрать в сборную папуасов и показать им мяч,куда надо бить,вот и получится хорошая сборная,потому что,когда они охотятся то бегут за зверем,могут бежать день,ночь короче пока зверь от усталости не упадёт,тогда они его только добивают! А наши черепахи на 15 минуте падают!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1289

      каа 7 июня 2018, 08:59

      Щербаченко: «На пик формы сборная России выйдет к плей-офф ЧМ-2018»...?!
      - то есть когда уже будут в барах и ресторанах...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +22976

      Blossiya 7 июня 2018, 08:45

      Как бы не после окончания чемпионата)))

      6
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    • ...
      Рейтинг: +8026

      nik55 7 июня 2018, 07:52

      бред сумашедшего

      3
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