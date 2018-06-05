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    Веры в сборную России – ноль. Мы спросили у всех


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    Голосов: 15
    05.06.2018 22:25
    Спойлер: виноват Черчесов.

    «В добрый путь» – такое послание сборной России подготовили болельщики на заключительном контрольном матче перед ЧМ-2018. Отправить игроков в тот самый путь получилось не сразу. Во время гимна баннер долго разворачивали, а в нормальном состоянии он провисел секунд пять. Из-за сильного ветра основная часть пошла вверх, поэтому «добрым» для игроков пожелание уже не виделось. На чемпионате мира нужно стараться лучше.

    Сборная России не дотянула даже до этого уровня. Результат есть, но по игре все снова было натужно. Момент с голом получился из прессинга, а созидательные действия ни к чему не приводили. Черчесов снова наигрывал схему в четыре защитника: Дзагоев в ней часто выходил на место второго форварда, а в обороне оказались Игнашевич и Кутепов. Смолов смещался чуть назад и однажды чуть не вывел партнера один на один. За два матча у сборной России только один удар в створ ворот.

    Странно, но на игру многие болельщики шли вообще без всякой атрибутики. Соотношение такое, что на 30-40 человек находился один, кого можно было принять за настоящего фаната сборной.

    К сборной России перед чемпионатом мира вообще не проявляют особой любви. Футболисты способствуют – россияне в 2018-м еще не побеждали. Странно, что во время матча разочарованные фанаты лучше всего приняли натурализованного Фернандеса. Хуже всего они воспринимают Станислава Черчесова. Здесь кажется, что главный тренер сборной России и сам не знает причину ненависти. На пресс-конференциях он спокоен, а в голове явно держит хорошие решения. Но на поле ничего не выходит – даже игроки не всегда понимают тренера.

    Вот несколько показательных наблюдений из матча России и Турции:

    1) Сборная России начинает игру с розыгрыша мяча. Черчесов эмоционально кричит на Смолова и Дзагоева – они должны поменяться местами, чтобы сразу убегать на чужую половину. Сначала его просто никто не понимает, а потом Смолов с улыбкой встает рядом с Самедовым. Главный тренер сборной в этот момент совсем не радуется, а продолжает ругаться.

    2) Стандарт у ворот турков. Черчесов и его помощник указывают Дзагоеву, куда встать при подаче. На их слова с непонимающим видом откликается Головин, потом передает указания Алану, но тот остается на месте. После неудачной подачи за лицевую Черчесов поворачивается к скамейке и нервно машет рукой. Через пару минут на разминку первыми отправляются Миранчуки.

    3) Смольников падает на чужой половине без свистка. Эмоции Черчесова понятны, но совсем не к месту. Он заступает даже за боковую линию, снова срывается на скамейку, а через две минуты дает самое важное указание по этому матчу. Габулов по его просьбе вскакивает с места и подает мяч партнеру для быстрого вброса. Кажется, для этого его в сборную и взяли.

    Люди вне поля воспринимают Черчесова еще хуже:

    Вообще парень из Перу – товарищ Черчесова и единственный журналист с позитивом по поводу сборной России. Когда на пресс-конференции становилось совсем напряженно, тренер поднимал знакомого и просил его разрядить обстановку. Парень вставал и расплывался в пожеланиях победы (да, мы тоже в шоке). Выглядело как некачественный спектакль. Но настоящее представление начнется 14 июня. Надеемся – получше.

    Сборная сыграла привычно плохо. Как это достало

    Текстовый онлайн матча Россия – Турция

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер сборной России
    Рейтинг: 3 Голосов: 15
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    Комментарии65
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      Рейтинг: +153

      Scorp 63 11 июня 2018, 13:21

      Опять пол команды "пенсионеров"!!! Когда же это бл..ство закончится и молодёжь начнёт играть в сборной на перспективу!!!
      Господи и где же болелы России так нагрешил-то?!!! Какая же тварь бабло качает на нашей любви к футболу(не к российскому, к сожалению)! Очередное позорище нашей страны на весь мир... Суки от спорта!!!
      Теперь будем слушать, как комментаторы **...ные(понасажали "дурилок картонных" за пульты), будут оправдывать российскую "мебель" на футбольном поле. Невольно вспоминаешь Н.Н.Озерова, не трансляция была с его участием, а песня...

      0
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      Рейтинг: +257

      Swamp_07 8 июня 2018, 13:03

      Игрокам нужно забыть о присутствии горе-тренера и попытаться сыграть в свою игру!

      1
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      Рейтинг: +107

      санек26 7 июня 2018, 23:59

      Сегодня встретил старого знакомого он старше меня на 27 лет задаю вопрос как игра сборной он молчит после третьего вопроса (мужичек с юмором)говорит а ключевое слово твоего вопроса "игра" (уважаю веселых людей)

      1
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 7 июня 2018, 15:58

      Судя по подготовки сборной к ЧМ 2018, даже кажется, что Черчесов надеется на скорый конец света))))

      1
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      Рейтинг: +23

      Kpitik2008 7 июня 2018, 06:54

      Сегодня 7 июня отвечает на вопросы президент В.В.Путин. Предложение ему, чтоб сегодня отправил в отставку Черчесова.

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      Рейтинг: +28706

      silver29 > Kpitik2008 7 июня 2018, 08:17

      ))), вы просто не представляете всю цепочку Путин-Мутко-Черчесов, нонешний человек изображающий "главного тренера" может даже с треском провалить домашний ЧМ и пойти на повышение, не верите ? спросите у Мутко и не беспокойте Путина.

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 6 июня 2018, 21:07

      Уверен ,Черчес уже давно решил для себя- хлопнуть дверью...
      Но шиш вам!
      Мудистов крепко привязал горца к стулу: надо кого то оттрахать после Чемпа..
      Именно так ,мне все и представляется,ибо столько помоев на одного чела ,еще не лилось....он ,полагаю ,уже мечтает ,шоб этот балаган
      быстрей закончился.

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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 6 июня 2018, 20:16

      Создаётся впечатление, что Мутко из пресловутой пятой колоны. Вначале до основания развалил спорт в стране. Восстановить эту разруху и престиж страны не удастся и нашим правнукам. Тренеров по футболу он назначает не за тренерский талант, не за деловые, прогрессивные качества, а за только ему ведомые заслуги. Вначале был Слуцкий проваливший ЧЕ и любители футбола полагали, что с его уходом чёрная полоса закончилась. Но Мутко изыскал, ещё худшее ничтожество в лице Черчесова. Теперь, Мутко спрятался под диван и даже не комментирует подвиги своего протеже.

      0
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 6 июня 2018, 19:57

      Такой безнадёги никогда не испытывал, а это мой 12-ый ЧМ осознанного "боления"!

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      Рейтинг: +211

      х** вам всем 6 июня 2018, 18:21

      предлагаю выступать под нейтральным флагом запутаем на х** всех

      1
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      Рейтинг: +411

      aam 6 июня 2018, 17:50

      Порадуемся за другие сборные и другой футбол.

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