Веры в сборную России – ноль. Мы спросили у всех

Спойлер: виноват Черчесов.

«В добрый путь» – такое послание сборной России подготовили болельщики на заключительном контрольном матче перед ЧМ-2018. Отправить игроков в тот самый путь получилось не сразу. Во время гимна баннер долго разворачивали, а в нормальном состоянии он провисел секунд пять. Из-за сильного ветра основная часть пошла вверх, поэтому «добрым» для игроков пожелание уже не виделось. На чемпионате мира нужно стараться лучше.

Сборная России не дотянула даже до этого уровня. Результат есть, но по игре все снова было натужно. Момент с голом получился из прессинга, а созидательные действия ни к чему не приводили. Черчесов снова наигрывал схему в четыре защитника: Дзагоев в ней часто выходил на место второго форварда, а в обороне оказались Игнашевич и Кутепов. Смолов смещался чуть назад и однажды чуть не вывел партнера один на один. За два матча у сборной России только один удар в створ ворот.

twit text — Сборная России (@TeamRussia) 5 июня 2018 г.

Странно, но на игру многие болельщики шли вообще без всякой атрибутики. Соотношение такое, что на 30-40 человек находился один, кого можно было принять за настоящего фаната сборной.

twit text — Basynin Nikita (@basnikkon) June 5, 2018

К сборной России перед чемпионатом мира вообще не проявляют особой любви. Футболисты способствуют – россияне в 2018-м еще не побеждали. Странно, что во время матча разочарованные фанаты лучше всего приняли натурализованного Фернандеса. Хуже всего они воспринимают Станислава Черчесова. Здесь кажется, что главный тренер сборной России и сам не знает причину ненависти. На пресс-конференциях он спокоен, а в голове явно держит хорошие решения. Но на поле ничего не выходит – даже игроки не всегда понимают тренера.

Вот несколько показательных наблюдений из матча России и Турции:

1) Сборная России начинает игру с розыгрыша мяча. Черчесов эмоционально кричит на Смолова и Дзагоева – они должны поменяться местами, чтобы сразу убегать на чужую половину. Сначала его просто никто не понимает, а потом Смолов с улыбкой встает рядом с Самедовым. Главный тренер сборной в этот момент совсем не радуется, а продолжает ругаться.

2) Стандарт у ворот турков. Черчесов и его помощник указывают Дзагоеву, куда встать при подаче. На их слова с непонимающим видом откликается Головин, потом передает указания Алану, но тот остается на месте. После неудачной подачи за лицевую Черчесов поворачивается к скамейке и нервно машет рукой. Через пару минут на разминку первыми отправляются Миранчуки.

3) Смольников падает на чужой половине без свистка. Эмоции Черчесова понятны, но совсем не к месту. Он заступает даже за боковую линию, снова срывается на скамейку, а через две минуты дает самое важное указание по этому матчу. Габулов по его просьбе вскакивает с места и подает мяч партнеру для быстрого вброса. Кажется, для этого его в сборную и взяли.

Люди вне поля воспринимают Черчесова еще хуже:

Вообще парень из Перу – товарищ Черчесова и единственный журналист с позитивом по поводу сборной России. Когда на пресс-конференции становилось совсем напряженно, тренер поднимал знакомого и просил его разрядить обстановку. Парень вставал и расплывался в пожеланиях победы (да, мы тоже в шоке). Выглядело как некачественный спектакль. Но настоящее представление начнется 14 июня. Надеемся – получше.

Сборная сыграла привычно плохо. Как это достало

Текстовый онлайн матча Россия – Турция